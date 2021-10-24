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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد إعادة تطويرها.. بورسعيد تسلم 65 عمارة سكنية لتوفير حياة كريمة لأهالي فاطمة الزهراء

صدى البلد

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة نور الهدي الجمَّال رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، وعدد من رجال الأعمال ونواب المحافظة اليوم الأحد، مشروع تطوير منطقة فاطمة الزهراء، عقب الانتهاء من تطوير المنطقة بشكل متكامل من خلال مشروع "كشك اخلاق".

 

كانت مؤسسة مشكاة نور الخيرية انتهت بمحافظة بورسعيد من رفع كفاءة وتطوير ٦٥ عمارة بمنطقة فاطمة الزهراء، والتي بدأ العمل بها منذ أربعة أشهر، حيث تشمل أعمال سباكة داخلي، وخارجي وصرف صحي، وترميم أسقف، ودرج سلالم وعزل ضد الرطوبه ودهان الوجهات، واعمال الكهرباء، ورصف، وإنارة  الشوارع.

 

سلم محافظ بورسعيد والدكتورة نور الهدي، 13محل، لغير القادرين ماديا بالمنطقة لضمان دخل ثابت ودائم، للوصول لمستوى الحياة والمعيشة الكريمة والآدمية لأهالي منطقة فاطمة الزهراء.


وافتتح "الغضبان" و"الجمَّال" ولأول مرة بمحافظة بورسعيد، نادي ثقافي توعوي متكامل للأطفال، ومركز تدريب مهني وحرفي لتدريب أهالي المنطقه على بعض الحرف والصناعات اليدوية لتنمية مهاراتهم المهنية، لتحسين دخلهم وفتح معرض لعرض جميع منتجات ومشغولات  لأهالي منطقة فاطمة الزهراء وملابس لأهالي المنطقة.


كما افتتح حملات طبية بالتعاون مع، مديرية الصحة ببورسعيد، من تطعيمات ضد فيروس كورونا، وحمله لتنظيم الاسره، وحمله للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والاعتلال الكلوي، وتستمر هذه الحمله بمنطقة فاطمه الزهراء لمدة ثلاثة أيام متتالية.

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ويذكر أن مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي برقم إشهار 904 لسنة2019، وتعمل في مجالات التنمية المجتمعية، وإعمار القرى، وتطوير العشوائيات، وتعديل السلوك، والصحة، ومكافحة البطالة وذلك تحت رعاية المشرف العام على مؤسسة مشكاة نور الاستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.

 

والجدير بالذكر أن مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير هى المؤسسة الأولى في العالم التي قامت بربط المساعدات الاجتماعية بالسلوك الجيد، من خلال "كشك أخلاق"، وتهدف لتقديم نموذج فريد يهدف لوضع خارطة للعمل الخيري في مصر.

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