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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 5000 مخالفة دوائية وغلق مركز طبي بدون ترخيص في الزقازيق

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار خطة وزارة الصحة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تم التكليف بتكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن إدارة العلاج الحر، وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الإدارات الصحية بالزقازيق، شنت حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بنطاق مركز ومدينة الزقازيق.

وأضاف أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط مركز طبى بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص، يضم عيادة ووحدة للجراحة، ووحدة لأمراض النساء والتوليد بمدينة الزقازيق، غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وتم ضبط أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، وغير مصرح له ببيعها، وأدوية وفوارغ جدول أول سموم، وجدول ثالث أدوية مخدرة فقرة د بدون فواتير، وأدوية محفوظة في درجة حرارة غير مناسبة لها، ومستلزمات طبية صدر بحقها منشورات بعدم تداولها، ومستلزمات منتهية الصلاحية معدة للاستخدام، مما يمثل خطرا داهما على صحة المرضى، وتبين عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى داخل المركز، وتعريض البيئة والمجتمع لمخاطر التلوث نظراً لعدم التعاقد مع وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وقام مفتشو الحملة بإثبات جميع المخالفات المذكورة وتشميع المركز الطبي، بعد استصدار قرار بذلك من محافظ الشرقية.

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وأوضح الدكتور هشام مسعود أن إجمالى ما تم ضبطه من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغ ٥٥٠٠ مخالفة دوائية، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم الشرطة.

وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي، ومدير العلاج الحر بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة، والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

الشرقية ضبط تحرير مخالفة حملة صحة

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