فيسبوك تقاضي مبرمج أوكراني سرق بيانات178 مليون مستخدم وباعها على دارك ويب

اتهمت شركة Facebook فيسبوك مبرمجا أوكرانيا بسرقة البيانات الشخصية الخاصة بمئات الملايين من المستخدمين وبيعها عبر شبكة دارك ويب في سوق سوداء ، وتعريض المستخمين للخطر.



وفي دعوى قضائية للمحكمة الفيدرالية الأمريكية بولاية كاليفورنيا، اتهمت فيسبوك المبرمج الأوكراني Solonchenko سولونشينكو بتسريب بيانات 178 مليون مستخدم على شبكتها وجعل البيانات متاحة للجهور .



وحسب شبكة USA TODAY فإن البيانات التي قام المبرمج الأوكراني سولونشينكو بتسريبها قد شملت بيانات خاصة بأرقام الهواتف ومعرفات فيسبوك أو ما يعرف بهوية المستخدمين على فيسبوك، بالإضافة إلى أسماء وإيميلات المستخدمين.



وقام المبرمج الأوكراني سولونشينكو بسرقة بيانات مستخدمى فيسبوك الشخصية، والبالغ عددهم 178 مليون مستخدم في الفترة ما بين 2018 و 2019 ، إلا أنه قام بتسريب هذه البيانات وبيعها على دارك ويب أو شبكة الويب المظلم في شهر مايو الماضي.

وقالت فيسبوك إن سولونشينكو انتهك شروط خدمتها وسياستها، التي تحظر على المستخدمين القيام بأي شيء غير قانوني أو مضلل أو احتيالي، كما أنها قامت بحظره من على جميع المنصات الخاصة بها بما فيها تطبيقات فيسبوك وانستجرام وواتسآب.



وقامت فيسبوك بإيقاف وصول سولونشينكو على جميع الخدمات الخاصة بها من على مواقع الويب وطلبت فيسبوك من المحكمة تحوبل الدعوى التى تم رفعها إلى قضية يشهدها هيئة محلفين.

