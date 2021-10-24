ربنا يحفظك ويحميك.. زينة توجه رسالة لـ محمد صلاح

وجهت الفنانة "زينة" رسالة للنجم محمد صلاح بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد وإحرازه هاتريك، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.



وكتبت زينة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " :" ‏‎محمد صلاح ربنا يحفظك ويحميك يارب🙏🙏".



وحقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، واستطاع محمد صلاح أن يسجل 3 أهدف (هاتريك) لصالح ليفربول في المباراة.



ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الجانب الآخر، ظل مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة في المركز السابع.