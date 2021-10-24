والد المصورة السينمائية هالينا هاتشينز القتيلة برصاص الممثل اليك بالدوين يبرئ ذمة قاتلها

أصر والد المصورة السينمائية هالينا هاتشينز التي قتلت بمسدس في يد الفنان الامريكي أليك بالدوين على أن الممثل لم يكن مسئول عن وفاتها المأساوية.

وفي أول مقابلة له مع وسائل الإعلام منذ الحادث الصادم، ألقى أناتولي أندروسوفيتش باللوم على فريق ترسانة الفيلم المسئول عن تسليم بالدوين سلاحًا محشوًا بذخيرة قاتلة.

ويحاول أناتولي الآن من أجل تنظيم تأشيرات لمنح زوجته أولجا وابنته سفيتلانا الدخول إلى الولايات المتحدة لدعم زوج هالينا ماثيو وابنه أندروس.

وقال أناتولي لصحيفة صن يوم الأحد: “ما زلنا لا نصدق أن هالينا ماتت وأن والدتها فقدت عقلها بحزن”.

واضاف “لكنني لا أحمل أليك بالدوين المسؤولية - إنها مسؤولية الأشخاص الذين يتعاملون مع الأسلحة”

وقتل بالدوين بطريق الخطأ هالينا هاتشينز البالغة من العمر 42 عامًا ، مديرة التصوير في فيلمه الجديد 'Rust' ، في مزرعة في سانتا في نيو مكسيكو، يوم الخميس الماضي

ويُعتقد أنه أطلق طلقة واحدة من مسدس كولت الذي أصاب بطريقة ما كل من هتشينز ومخرج الفيلم، جويل سوزا البالغ من العمر 48 عامًا.

وتم الكشف بالأمس أن المسدس استخدم من قبل أعضاء آخرين في المجموعة للتدريب على الهدف ومن المحتمل أن يكونوا قد أطلقوا طلقات حية قبل إطلاق النار على هالينا والمخرج سوزا.

وشجبت شقيقة هالينا الصغرى سفيتلانا أندروسوفيتش ضد “الإهمال” في موقع التصوير الذي ألقت باللوم فيه على وفاة شقيقتها الكبرى.

وقالت “لا أعرف إلى أين سينتهي التحقيق، لكن هناك الكثير من التخمينات، الله وحده يعلم ما حدث، فمن الصعب للغاية أن تعيش من خلاله”.