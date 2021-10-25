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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يشدد على ضرورة الإسراع في إنهاء ملف التصالح بمخالفات البناء

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإسراع في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء ومتابعة أعمال اللجان الفنية وتذليل كافة العقبات أمامها وكذلك الانتهاء من تقنين أوضاع المتعديين على أراضي أملاك الدولة والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.


جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء ونواب وسكرتيري مدينتي الزقازيق والقنايات وحيي أول وثان ومديري الإدارات التابعه لهم وكذلك مديري إدارات المتابعة الميدانية والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والإدارة الهندسية والمتغيرات المكانية والأملاك والحسابات بالديوان العام؛ بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والسعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية. 


وأكد المحافظ على ضرورة تواجد المسئول التنفيذي بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف عل احتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وكذلك متابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وصيانتها أولاً بأول وعدم السماح بانتشار الباعة الجائلين بالشارع أو تعدي أصحاب المحال التجارية على حرم الرصيف والمخصص لعبور المشاة، مشيرا إلى أن المسئول التنفيذي واجبه العمل ٢٤ ساعة.


وقال المحافظ أن العاملين بالإدارة المحلية يمثلون عصب الدولة لما عليهم من مسئولية تقديم الخدمات للمواطنين قائلاً أن رئيس الوحدة المحلية القروية هو ممثلاً للمحافظ ويُعد المسؤول الأول عن متابعة كافة الخدمات المؤداه للمواطنين بنطاق وحدته المحلية . 


وطالب الدكتور ممدوح غراب؛ رؤساء الوحدات المحلية القروية بالتواجد في الشارع بصفة مستمرة وتقسيم نوبتجيات عمل على مدار اليوم لتلقي أي شكاوي أو استغاثات من المواطنين ولرصد أي حالات بالتعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وكذلك لرفع الإشغالات والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الرصيف مع التنسيق مع الجهات المعنية بصيانة أعمدة الكهرباء أولاً بأول والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .


كما أكد المحافظ على ضرورة تفعيل دور موظفي قسم الإشغالات بالوحدات المحلية لتحصيل المتأخرات وتعظيم الإيرادات حفاظاً على المال العام وتقديم خدمات مميزة للمواطنين؛ مؤكداً على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المجد ومجازاة المقصر قائلاً دي بلدنا لازم نبنيها بأيدينا ونحافظ عليها للأجيال القادمة.


وفي نهاية الإجتماع شدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة وأن تسود روح العمل الجماعي بين العاملين في القطاع الواحد لابتكار أفكار جديدة غير تقليدية تساهم في حل مشاكل المواطنين.


وعلى هامش الاجتماع كلف محافظ الشرقية مديرة الإدارة الهندسية بالديوان العام برفع كفاءة نادي الربيع ليليق بالعاملين بالحكم المحلي في إقامة مناسباتهم الاجتماعية مع تقديم خصومات لهم وذلك في إطار توفير أوجه الرعاية الاجتماعية للعاملين بالحكم المحلي .


وشهد الاجتماع حواراً ودياً بين محافظ الشرقية ورؤساء الوحدات المحلية القروية الذين أكدوا على بذل المزيد من الجهد والعمل للإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة .

اخبار محافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب

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