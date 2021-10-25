علقة موت وتصوير بالموبايل.. الأب والعم ينتقمون لـ نجلهم من طالب في البحيرة

نشبت مشاجرة بين طالب وأخر تحولت لجريمة بمدينة إيتاي البارود في البحيرة، حيث أقدم والد طالب وعمه على الانتقام من طالب أخر نشبت بينه وبين نجلهم مشاجرة.

ونشبت مشاجرة بين الطالب المجني عليه وطالب أخر، وحين أخبر الأخير أهله، خطط الأب انتقاما لنجله واصطحب شقيقه "عم الطالب" وقاما باستدراج المجني عليه الي قريتهم.

وكشفت التحريات قيام والد الطالب وعمه بالتعدي بالضرب على المجني عليه ثم تصويره، حتى تركوه.

تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من "طالب مقيم بدائرة المركز" بقيام أحد الأشخاص وشقيقيه مقيمين بإحدى القرى بدائرة المركز، باستدراجه للقرية سكنهم والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وتصويره.

وذلك على إثر حدوث مشاجرة فى وقت سابق بين المُبلغ وبين نجل أحد المتهمين "طالب" ، وتعدى المبلغ خلالها على نجل المتهم المشار إليه .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب بالإشتراك مع شقيقيه.

وتم نقل الـمُبلغ لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج .