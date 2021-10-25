الكويت... طريقة عمل مطبق السمك

‏من المعروف أن المطبخ الكويتي يشتهر بالأكلات الشهية والتي يمكن تقديمها في المنزل ونقدم لكي اليوم مطبق السمك الكويتي.

مقادير مطبق السمك

أي نوع سمك جيد للقلي نقوم بتنظفيه وتصفيه بمصفاة ‏ويفضل الزبيدي.

ارز بسمتي

كزبرة مطحونة وملعقة بودرة ثوم وملعقة بصل بودرة و كركم

زيت

بصل

ثوم طماطم

خطوات التحضير

‏ينقع ارز بسمتي ربع ساعة ويصفى.

يتبل السمك بكمون مطحون و كزبرة مطحونة وملعقة بودرة ثوم وملعقة بصل بودرة و كركم ونفركه جيداً بالتتبيلة ونتركه جانباً.

‏ بمقلاة نحضر زيت للقلي ونقلي فيها بطاطا مقطعة دوائر وتحمر وتترك جانباً.

وبعدها نقلي جزر مقطع دوائر ونحمره

ثم يقلي السمك ونضعه جانباً.

نقطع حبتين كبار بصل جوانح و 10 حبات ثوم ونذبلهم بقليل من الزيت ونضيف كمون حب و كزبرة حب و4 حبات قرنفل ومكعبين ماجي وقرفة عيدان وبهارات سمك أو بهارات كبسة ونحركهم سوية مع البصل والثوم ونضيف 4 ملاعق كبيرة رب البندورة يذوب ثواني وتطفى النار.

ثم نصف فوق الصلصة البطاطس يليها الجزر وفوقهم السمك

وندعها لوقت تحضير الارز.

بطنجره ثانيه تضيفي زيت نباتي وبهارات مطحونة ربع معلقة من كل نوع كمون كركم ملح كزبرة و3 حبات لومي ونحمصهم لدقيقة ونضيف ماء لطبخ الارز ويكون عيار الماء لنصف استواء.

نترك الماء تغلي مع البهارات 7 دقائق ونضيف الرز ونطبخه بحيث لا يستوي بشكل نهائي حيث يكمل استواءه مع خلطة السمك عندما يجف الماء عن الارز.

نضيف فوق البطاطا والجزر والسمك في الطنجرة الاولى مع الصوص مقدار كوب ماء مغلي ثم نضيف الرز المطبوخ نصف استواء.

وتهدى النار كثيرا ونتركهم ع البخار لمدة 15 دقيقة

ليتسبك الطعم كله مع بعض وينضج الارز ويقدم .