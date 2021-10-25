محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالوحدة المحلية بسواده بـ جولة تفقدية

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين بالوحدة المحلية بسواد ه التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس لمتابعة انتظام سير العمل والإطمئنان على حسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

تفقد المحافظ أقسام الوحدة واطلع علي سجل الحضور والإنصراف ، مشدداً علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري ، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

كما حرص المحافظ على متابعة موقف المتحصلات والايرادات بالوحدة، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور موظفي قسم الاشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة، وأوصي العاملين بالوحدة بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون.

شهدت جولة محافظ الشرقية بقرية سواده تفقد عدد من شوارع القرية لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين، موجها رئيس الوحدة المحلية بتسوية واستعدال الشوارع باستخدام الجليدر وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع القرية.

كما حرص المحافظ علي متابعة أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، مشدداً على الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال، ودخول المشروع الخدمة لتحقيق الفائدة لأبناء القرية.