أول هدف في الدوري.. موسي ديوارا يتقدم للبنك الأهلي على طلائع الجيش

سجل موسى ديوارا الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى هدف فريقه الأول فى شباك طلائع الجيش فى المباراة المقامة بينهما فى الوقت الحالى فى افتتاح مسابقة الدوري المصري الممتاز.



جاء هدف موسي ديوارا فى الدقيقة 4 من انطلاق المباراة.



ويخوض البنك الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى : محمود الزنفلى



خط الدفاع : أسامة إبراهيم ومحمد دبش وأحمد ياسين ويعقوبو .



خط الوسط : أحمد سعيد ومحمد فتحى ومحمود سيد .



خط الهجوم : محمد بسيونى وموسي ديوارا وفادى فريد .

