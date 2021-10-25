ضبط 5 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

شنت أجهزة الأمن فى القليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط مروجي المواد المخدرة في نطاق أقسام ومراكز الشرطة حيث تمكنت من ضبط ما يزيد على كيلو ونصف من المواد المخدرة المتنوعة من "الحشيش والهيروين والبانجو والشادو" وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمورى مراكز شرطة القناطر الخيرية والخانكة وقليوب بشن حملات مكبرة لضبط متجري ومروجى المواد المخدرة بنطاق دوائر الأقسام والمراكز أسفرت عن ضبط عدد من مروجى المواد المخدرة.



وتمكنت الحملة من ضبط "محمد و ع" 23 سنة و"كريم س غ" 32 سنة عاطلين وبحوزتهم 220 جرام من مخدر البانجو، و180 جرام من مخدر الحشيش و2 هاتف محمول.



كما تم ضبط "أحمد ج ف" 24 سنة عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات وبحوزته كمية من الشادو تزن 350 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول ، كما تم ضبط "مدحت ص ع" و"محمد أ ح"، عاطلين، بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزتهم 600 جرام من مخدر الحشيش، و 2100 جنيه و2 هاتف محمول.