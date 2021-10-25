عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 5 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

شنت أجهزة الأمن فى القليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط مروجي المواد المخدرة في نطاق أقسام ومراكز الشرطة حيث تمكنت من ضبط ما يزيد على كيلو ونصف من المواد المخدرة المتنوعة من "الحشيش والهيروين والبانجو والشادو" وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمورى مراكز شرطة القناطر الخيرية والخانكة وقليوب بشن حملات مكبرة لضبط متجري ومروجى المواد المخدرة بنطاق دوائر الأقسام والمراكز أسفرت عن ضبط عدد من مروجى المواد المخدرة.


وتمكنت الحملة من ضبط "محمد و ع" 23 سنة و"كريم س غ" 32 سنة عاطلين وبحوزتهم 220 جرام من مخدر البانجو، و180 جرام من مخدر الحشيش و2 هاتف محمول.


كما تم ضبط "أحمد ج ف" 24 سنة عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات وبحوزته كمية من الشادو تزن 350 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول ، كما تم ضبط "مدحت ص ع" و"محمد  أ ح"، عاطلين، بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزتهم 600 جرام من مخدر الحشيش، و 2100 جنيه و2 هاتف محمول.

القليوبية القناطر الخيرية محافظة القليوبية مدينة القناطر الخيرية النيابة العامة

موضوعات متعلقة

السيطرة على مشاجرة بين طرفين فى القليوبية

ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى القليوبية

مصرع طفل صدمه جرار زراعى فى القليوبية

ضبط 21 طن شامبو ومستحضرات تجميل بمصنع بدون ترخيص في القليوبية

ترشيحاتنا

تشبه الموزة.. صياد يصاب بصدمة بعد اصطياده هذه السمكة النادرة

التجارة الخارجية ترفض التسجيل المسبق للمصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر

أسبوع القاهرة للمياه.. مصر تحذر: الفقر المائي يهدد أمن وسلامة الدول والشعوب

مفاجأة لمجتمع المملكة .. مواطن سعودي يعفو عن قاتل ابنه |تفاصيل

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

رئيس الوزراء من باريس: الحكومة حريصة على مساندة استثمارات أورانج في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بمد الإجازة المرضية للموظف حتى يتعافى

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

ماذا قال القاضي قبل الحكم بالإعدام على الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي

هل يعود مرتضى منصور لـ رئاسة الزمالك قبل الطعن أمام المحكمة العليا

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ