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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عالم من الخيال.. تركي ال الشيخ يروج لموسم الرياض

صدى البلد

روج المستشار تركي ال الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، لفعاليات موسم الرياض، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب المستشار تركي ال الشيخ: “يوم 27 أكتوبر تنطلق #ونتر_وندرلاند بمساحة أكبر وألعاب أكثر 🎡🇸🇦❤️وبمنطقة كاملة خاصة بالأطفال بفعاليات عالمية وحصرية 😎💪”.

 

كان المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أعلن عن إنتهائه رسميا من تصوير فيلمه الجديد بالسعودية "تشيللو"، ونشر صورة جماعيه مع فريق عمل الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

 

وكتب أل الشيخ مغردا من خلال الصورة: "في أجواء سرية وعلى مدى سنتين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما من مخرجين ومنتجين وشركات.. انتهيت امس من تصوير آخر مشهد من فيلمي الاول تشيللو الذي استغرق الاعداد له شهور وتم تصويره في ٨ اسابيع.. ٧٠٪ من الفيلم تم تصويره في المملكة بين الرياض وضرما والعلا".


وفي نفس السياق، ذكر تركي آل الشيخ أن مشروعه الجديد يستهدف ضم مساعد مخرج ومتخصصين في الإضاءة والصوت من السعوديين لكي يتم تدريبهم ويكتسبوا الخبرة من فريق العمل العالمي الذي تعاقد معه.

 

وقال آل الشيخ، إن ”دافعه في الاستعانة بفنانين وفنيين سعوديين هو الإيمان بقدراتهم ودعمهم كواجب عليه كما كتب في شرح مشروع فيلمه الجديد“.

 

فعاليات موسم الرياض 2021

 

بدأت فعاليات موسم الرياض 2021 فى نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

 

فاعليات موسم الرياض على مدار 4 شهور 

يضم موسم الرياض 2021، العديد من الفاعليات المنتقاة والتى تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفاعليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

 

كما تضم فاعليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"،و"خلوها" و"شجرة السلام".

 

فعاليات شهر اكتوبر في موسم الرياض

وتتضمن فعاليات موسم الرياض 2021  مايلي:-

- 23 اكتوبر كومبات فيلد
- 24 اكتوبر المربع
- 26 اكتوبر ونتر وندرلاند
-27 اكتوبر رياض سفاري

7500 فعالية متنوعة


من جانبه أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ،  انطلاق فعاليات موسم الرياض بـ7500 فعالية متنوعة، و14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية، تتقاسم فعاليات الموسم.



 

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