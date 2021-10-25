هل ترك الصلاة كفر؟.. مستشار المفتي يجيب

هل ترك الصلاة كفر ؟ .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول صاحبه: ما حكم ترك الصلاة؟ وهل ترك الصلاة كفر ؟

هل ترك الصلاة كفر ؟

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي بدار الإفتاء المصرية، إن حكم ترك الصلاة كبيرة من الكبائر ومعصية، لأن الصلاة شيء جميل، ونحن نشكر الله على أنه قد فرضها علينا.



ولفت عاشور في إجابته على السائل إلى أن الصلاة أشبه بدعوة من الله تبارك وتعالى لعباده من أجل أن يخبطوا على بابه ويستأذنوا في الدخول، موضحاً:" لو واحد ذو جاه ومنصب قالك تجيلي بكره هتروح حافي من الفرح فما ظنكم برب العالمين".



وأشار المستشار الأكاديمي للمفتي أن الصلاة مناجاة من العبد لربه عن طريق الذكر والدعاء، ومنجاة من رب العالمين لعباده من خلال آيات القرآن الكريم الذي هو كلام ربنا، وترك الشيء الجميل ده أمر محزن وكبيرة من الكبائر لأنه ومن علامات الفلاح لقوله تعالى:" قد أفلح المؤمنون.. الذين هم في صلاتهم خاشعون".



وشدد عاشور على أن الصلاة تعطي للإنسان أمورا مادية لو حسبها بمنطق المال وهي سعة للرزق والعمل وراحة للقلب وغيرها من الأمور التي لو أرادها الإنسان حسابها مادياً، موضحاً أن الدار لا تقول بكفر من لا يصلي لأنه لا يوجد مسلم يقول بإنكارها جحوداً، وحتى من يقول ذلك نقول بالتوضيح له وسيحافظ عليها".

هل ترك الصلاة كفر ؟.. ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال البث المباشر، سؤالاً يقول صاحبه: هل ترك الصلاة كفر ؟

هل ترك الصلاة كفر ؟

وأكد الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تارك الصلاة ليس بكافر بل هو مسلم عاصي ومرتكب لكبيرة يجب نصحه بالكلام والحال.

وقال عاشور في إجابته على السائل:" المتطرفين عملوا من القضية مفاصلة يا إما في خندق الكفر أو خندق الإيمان، فلو بتصلي فأنت مؤمن ولو مبتصليش فأنت كافر، ونحن نقول علينا فهم النص بطريقة صحيحة لبيان دلالته"، مشدداً على أنه لو كفرنا تارك بالأولى بنا أن نرجعه لدائرة الإسلام أولاً بإنطاقه الشهادة مرة أخرى بدلاً من الحديث عن عدم أداءه للصلاة، لكن الحديث أراد من تركها جحوداً وإنكاراً، ونحن لا نفكر بل يكفره القضاء بعد التأكد من عدم إيمانه مطلقاً بفرضيتها.

حكم ترك الصلاة

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن مسألة التكفير أمر عظيم وجلل وليس من حق أحد أن يكفر إلا القضاء والمسألة لها ضوابطها، والقاعدة تقول "من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين"، ونحن ندعو أن يرد الله كل عاصي إلى دينه لا أن نطلق تكفيراً على كل من نلقاه.

وشدد "عاشور" على أن تارك الصلاة واقع في معصية وليس كما يقول المتطرفون كافر، مشيراً إلى أنه يجب على السائل ألا يعاير أخاه على تركه الصلاة بل يجب إعانته على الطاعة لا أن يترك للشيطان يتمكن منه وأن تنصحه وتوجهه في أوقاتها .