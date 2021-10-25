عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل ترك الصلاة كفر؟.. مستشار المفتي يجيب

هل ترك الصلاة كفر
هل ترك الصلاة كفر

هل ترك الصلاة كفر ؟ .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول صاحبه: ما حكم ترك الصلاة؟ وهل ترك الصلاة كفر ؟

هل ترك الصلاة كفر ؟

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي بدار الإفتاء المصرية، إن حكم ترك الصلاة  كبيرة من الكبائر ومعصية، لأن الصلاة شيء جميل، ونحن نشكر الله  على أنه قد فرضها علينا.


ولفت عاشور في إجابته على السائل إلى أن الصلاة أشبه بدعوة من الله تبارك وتعالى لعباده من أجل أن يخبطوا على بابه ويستأذنوا في الدخول، موضحاً:" لو واحد ذو جاه ومنصب قالك تجيلي بكره هتروح حافي من الفرح فما ظنكم برب العالمين".


وأشار المستشار الأكاديمي للمفتي أن الصلاة مناجاة من العبد لربه عن طريق الذكر والدعاء، ومنجاة من رب العالمين لعباده من خلال آيات القرآن الكريم الذي هو كلام ربنا، وترك الشيء الجميل ده أمر محزن وكبيرة من الكبائر لأنه ومن علامات الفلاح لقوله تعالى:" قد أفلح المؤمنون.. الذين هم في صلاتهم خاشعون". 


وشدد عاشور على أن الصلاة تعطي للإنسان أمورا مادية لو حسبها بمنطق المال وهي سعة للرزق والعمل وراحة للقلب وغيرها من الأمور التي لو أرادها الإنسان حسابها مادياً، موضحاً أن الدار لا تقول بكفر من لا يصلي لأنه لا يوجد مسلم يقول بإنكارها جحوداً، وحتى من يقول ذلك نقول بالتوضيح له وسيحافظ عليها".

هل ترك الصلاة كفر ؟.. ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال البث المباشر، سؤالاً يقول صاحبه: هل ترك الصلاة كفر ؟

هل ترك الصلاة كفر ؟

وأكد الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تارك الصلاة ليس بكافر بل هو مسلم عاصي ومرتكب لكبيرة يجب نصحه بالكلام والحال.

وقال عاشور في إجابته على السائل:" المتطرفين عملوا من القضية مفاصلة يا إما في خندق الكفر أو خندق الإيمان، فلو بتصلي فأنت مؤمن ولو مبتصليش فأنت كافر، ونحن نقول علينا فهم النص بطريقة صحيحة لبيان دلالته"، مشدداً على أنه لو كفرنا تارك بالأولى بنا أن نرجعه لدائرة الإسلام أولاً بإنطاقه الشهادة مرة أخرى بدلاً من الحديث عن عدم أداءه للصلاة، لكن الحديث أراد من تركها جحوداً وإنكاراً، ونحن لا نفكر بل يكفره القضاء بعد التأكد من عدم إيمانه مطلقاً بفرضيتها.

جواز ترك الصلاة والصوم للمدمن كمريض.. الإفتاء توضح

حكم ترك الصلاة وكفارتها.. مستشار المفتي يوضح

حكم ترك الصلاة

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن مسألة التكفير أمر عظيم وجلل وليس من حق أحد أن يكفر إلا القضاء والمسألة لها ضوابطها، والقاعدة تقول "من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين"، ونحن ندعو أن يرد الله كل عاصي إلى دينه لا أن نطلق تكفيراً على كل من نلقاه.

وشدد "عاشور" على أن تارك الصلاة واقع في معصية وليس كما يقول المتطرفون كافر، مشيراً إلى أنه يجب على السائل ألا يعاير أخاه على تركه الصلاة بل يجب إعانته على الطاعة لا أن يترك للشيطان يتمكن منه وأن تنصحه وتوجهه في أوقاتها .

هل ترك الصلاة كفر حكم ترك الصلاة حكم ترك الصلاة تكاسلا حكم ترك الصلاة تهاونا علاج ترك الصلاة حكم ترك الصلاة بسبب التعب كفارة ترك الصلاة عمدا وكيفية قضاء الفائتة

ترشيحاتنا

قرار جديد بشأن قضية عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك .. تفاصيل

أول تعليق من الإمارات على الأحداث في السودان

التعاون بين دول العالم| ما هي أهداف أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة؟

الكوارث مستمرة.. إعصار ميديكان في البحر المتوسط يضرب إيطاليا بعنف.. فيديو

بعد رفع الطاقة الاستيعابية.. المصلون والمعتمرون يتوافدون على بيت الله الحرام

لحظة تحطم طائرة هليكوبتر في ليبيا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدوري المصري.. فرمان في الإسماعيلي قبل موقعة الأهلي

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

تباطؤ دوران الأرض ..هل يظل اليوم 24 ساعة بعد إضافة العلماء «ثانية كبيسة»

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بمد الإجازة المرضية للموظف حتى يتعافى

ماذا قال القاضي قبل الحكم بالإعدام على الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ