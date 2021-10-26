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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر سكودا A7 موديل 2016

سوق المستعمل.. سعر
سوق المستعمل.. سعر سكودا A7 موديل 2016

تعتبر السيارة سكودا  اوكتافيا  A7 موديل 2016 واحدة من الاصدارت القوية، والتي تتصدر سوق المستعمل وسط فئة سيارات السيدان، حيث تضم باقة من المواصفات التي تتضمن وسائل الحماية والأمان، وأنظمة دعم قائد المركبة، بالإضافة إلى التصميم الخارجي الشهير.

مواصفات السيارة  سكودا  اوكتافيا  A7 موديل 2016

 

تتميز سيارة سكودا اوكتافيا  A7  موديل 2016 بسعة محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، 16 صباب، متصلة بناقل حركة أتوماتيكي بـ 6 سرعات، تسطيع أن تولد قوة 110 حصان، والعزم الأقصى للدوران 155 نيوتن. متر، وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي.

أما المحرك الآخر سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 140 حصان، وعزم 250 نيوتن متر، وزودت بناقل حركة DSG 7 سرعات ، مع استهلاك وقود 5.4 لتر لكل 100 كم ويوفر تسارع جيد في 9 ثواني الي 100 كم في الساعة.

سكودا A7

ويحتوي طراز سكودا موديل 2016 علي وسائد هوائية للسائق، والراكب الامامي، و كراسي كهربائية، بها نظام فرامل ABS، كما تحتوي علي توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة، علي قفل مركزي للأبواب.

سكودا A7

دعمت سيارة سكودا بفوانيس ضباب أمامية، خلفية، بمرايا جانبية كهربية، يمكن طيها كهربيا، وبها إشارات، و إضاءة مصابيح زينون، وبها النظام الذكي لركن السيارة، وعجلة قيادة إلكتروني، يمكن التحكم بها، وبها جنوط رياضية مقاس 16 بوصة.

سكودا A7

وحصلت السيارة سكودا اوكتافيا A7 موديل 2016 على حساسات ركن خلفية وأمامية، وإضاءة أسفل المقاعد الأمامية، ومقعد السائق المزود بتحكم كهربائي في 12 اتجاه وذاكرة ل 3 أوضاع للجلوس، 4 سماعات إضافية بالأبواب، usb / aux / sd/ cd، كومبيوتر رحلات ، كومبيوتر اعطال.

سكودا A7

وتتراوح أسعار السيارة سكودا A7 موديل 2016 في سوق المستعمل من 250 ألف الي 280 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

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