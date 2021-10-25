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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي: الوجبات المدرسية عنصر أساسي لنجاح العملية التعليمية

الوجبات المدرسية
الوجبات المدرسية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أنه لا يمكن الاستغناء عن الوجبات المدرسية، لأنها ليست رفاهية وتخدم المناطق المحرومة اجتماعيًا وثقافيًا في القرى والمدن لتساعد التلاميذ علي انتظام صحتهم في المدارس، مما يساعد على استقرار العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المسح الغذائي والمسح الصحي بجميع محافظات مصر بحالة سيئة، فلابد من وضع خريطة صحية وتربوية لاستكمال منظومة الأمن القومي والمشاريع القومية، التى يجب أن تعتمد على بحوث ودراسات متقنة.

وقال الخبير التربوي، إن العقل السليم في الجسم السليم فالتغذية السليمة تساعد علي النمو الجسدي والعقلي وزيادة نسبة استيعاب الطلاب في المدارس ولذلك فيجب عمل دراسات مختلفة للتعرف على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا للتغذية لدعمها.

وتابع أن عدم استخدام الأغذية التكميلية لدى الأطفال يصيبهم بمرض الأنيميا، بالإضافة إلى عدم أكل اللحوم بطريقة سليمة يصيب الأطفال بالأنيميا.

وطالب الخبير التربوي، أن تختلف مكونات الوجبة المدرسية من محافظة إلى أخرى، حسب الحالة التغذوية للأطفال وسوء التغذية الشائع بين الأطفال.

وكان قد انتشر وزير التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة مستند داخلي يتحدث عن  تفاصيل الوجبات المدرسية ذكر التفاصيل التالية :

وجبة التغذية المدرسية لرياض الاطفال 

سعرها : 5.50 جنيه شامل الضرائب

مكونات الوجبة :  باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا وزنه 40 جرام ، مدعم بالفيتامينات + علبة لبن 125 ماي بطعم الفواكه .
البديل : باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا وزن 40 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة لبن 200 ملي بطعم الفواكه بدون فرق أسعار.

وجبة التغذية المدرسية لتلاميذ ابتدائي 

سعرها : 6.30 جنيه شامل الضرائب

مكونات الوجبة : باكو بسكويت بالعجوة وزن 80 جراما مدعمة بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه.
بديل 1 : باكو بسكويت ويفر فانيليا وزن 45 حرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه.
بديل 2 : باكو بسكويت سادة 80 جرام مدعم بالفيتامينات لو 2 باكو 40 جرام + علبة عصير او لبن 200 ملي بطعم الفواكه.
بديل 3 : بار حلاوة طحينية 40 جرام + رغيف خبز محشو جبنة 70 جرام.
بديل 4 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45  جرام مدعم بالفيتامينات + مثلث جبنة + رغيف خبز فينو او لبناني او باتيه او كرواسون 60 جرام.

وجبة التعليم الاعدادي والثانوي والتعليم المجتمعي والفصل الواحد 

سعرها : 6.50 جنيه شاملة الضرائب 

مكونات الوجبة : باكو بسكويت بالعجوة 80 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه.

البديل 1 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه.

البديل 2 : باكو بسكويت سادة 80 جرام مدعم بالفيتامينات او 2 باكو 40 جرام + علبة عصير او لبن 200 ملي بطعم الفواكه.

البديل 3 : بار حلاوة طحينية 40 جرام + رغيف خبر محشو جبنة 70 جراما.

البديل 4 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جرام مدعم بالفيتامينات + مثلث جبن + رغيف خبر فينو او لبناني او باتيه او كرواسون 10 جراما.

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