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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنقذ أرواح الأمريكيين.. CIA تشيد بمسئول أمني سابق في الاستخبارات السعودية

CIA
CIA

قال مايكل موريل، النائب الأسبق لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، أن المسؤول الأمني السابق سعد الجبري أنقذ أرواح الكثير من الأمريكيين خلال عمله مع الاستخبارات السعودية بمكافحة الإرهاب.

ووفقا لشبكة سي إن إن، قال مايكل موريل : "أنا معجب كبير به، لقد وجدت أن الدكتور سعد لامع للغاية، لقد وجدته مخلصًا بشكل لا يصدق لبلده".

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وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مدينة للجبري، قال موريل إن "الدكتور سعد أنقذ بالتأكيد أرواح الأمريكيين، لقد أنقذ أرواح العديد من السعوديين وأنقذ حياة الأمريكيين”.

وأضاف: " أشعر ببعض الالتزام تجاه الدكتور سعد، والولايات المتحدة الأمريكية كذلك.

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