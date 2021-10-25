إحباط تهريب 1.7 مليون قرص مخدر عبر جمارك شرق بورسعيد

أحبطت جمارك شرق بورسعيد، محاولة تهريب كميات من الأقراص المخدرة داخل 120 كرتونة بإجمالي 1.7 مليون قرص من مخدر التامول المحظور.



وقال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، إنه من واقع مستندات الرسالة الجمركية والتي وردت من الهند وموجهة للأراضي الليبية عبر ميناء بورسعيد؛ فكانت عبارة عن 780 كرتونة أدوية.



وذكر التقرير إن المعاينة الفنية أثبتت وجود المضبوطات ليتم تشكيل لجنة فنية مكونة من "صلاح السيد بدوي، محمد عمر،السيد علي،أحمد يونس،أكرم عبد العظيم، سالم سليم لافي، علي محمد رشيد،علي عبد الجواد عبدالحليم" وتحرير محضر بالواقعة وإخطار محمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.