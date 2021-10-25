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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الرئاسة: إلغاء حالة الطوارئ ليس بسبب الاستقرار الأمني فقط .. فيديو

بسام راضي
بسام راضي

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ، اليوم، قرار تاريخي وعظيم.

 

وأضاف السفير بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن إلغاء حالة الطوارئ ليس بسبب الاستقرار الأمني فقط بل هو المفهوم الشامل للاستقرار الذي تشهده مصر الآن.

 

وتابع السفير بسام راضي، أن الدولة المصرية تشهد استقرار سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لذا تم إلغاء حالة الطوارئ، مؤكدًا أن قرار اليوم يمثل انعكاسا لجهود الدولة والاستقرار الأمني والاجتماعي في مصر.
 

 

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