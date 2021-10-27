سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو موديل 2022 في الكويت.. صور

تتنوع الإصدارات الخاصة بـ جيلي الصينية داخل السوق الكويتي، مثل طرازات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات فئة الـ SUV، و التي تضم النسخة المميزة أوكافانجو موديل 2022.

وتعمل سيارة جيلي أوكافانجو 2022 بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1.5 لتر، يولد قوة بمقدار 190 حصان، وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات، ومعدل استهلاك الوقود يصل إلى 15 كم/لتر.

جيلي أوكافانجو

وتمتلك سيارة جيلي أوكافانجو 2022 بشبك أمامي بخطوط نصف دائرية يعلوها خطوط أفقية وفي وسطها شعار العلامة التجارية لشركة جيلي، بالإضافة إلى مصابيح أمامية ومصابيح ضباب LED، وعجلات مقاس 18 بوصة..

جيلي أوكافانجو

وتتميز سيارة جيلي أوكافانجو 2022 بـ 7 مقاعد جلدية فاخرة لونها أسود داكن وتزينها خطوط رمادية، ومقود حركة متعدد الوظائف، مرايا جانبية كهربائية مع خاصية التدفئة، راديو، بلوتوث، نظام GPS، شاشة ترفيه 10.25 بوصة مدعمة بنظام QDLink، 4 مكبرات صوت.

جيلي أوكافانجو

ودعمت سيارة جيلي أوكافانجو بنظام المساعدة في المرتفعات HAC، نظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح ABS، نظام توزيع قوة الفرامل إلكتروني EBD، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، التحكم في الثبات ESC، وسائد هوائية، ونظام الحماية من السرقة، كاميرا 360 درجة.

جيلي أوكافانجو

وجاءت السيارة جيلي أوكافانجو 2022 بنسبة طول بلغت 4.835 ملم، وعرض 1.900 ملم، وارتفاع 1.785 ملم، وقاعدة عجلات 2.815 ملم، ومساحة الشنطة الخلفية 257 لتر.

تأتى سيارة جيلي أوكافانجو موديل 2022 في السوق الكويتي بسعر 6 آلاف دينار.