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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحبك من قبل ما أشوفك.. لقاء سويدان تهنئ ابنتها بمناسبة عيد ميلادها

صدى البلد

هنأت الفنانة،لقاء سويدان، ابنتها جومانة بمناسبة عيد ميلادها ال17،ونشرت مجموعة صور جمعتهما،عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

:"ماشاء الله فرحة حياتي وعمري ًجمانة اتمت ١٧ سنة بحبك من قبل ما اشوفك من قبل ماتتولدي … ومن اول لحظة سمعت صوتك وحضنتك وحياتي كلها بقي ليها معني سبب قوتي و تمسكي بالحياة أنتي بحبك يا قلب أمك".

وتنشغل لقاء سويدان حاليًَا في تصوير دورها بمسلسل "أيام وبنعيشها" حيث تظهر بالحجاب حسب شخصيتها التي تجسدها من خلال العمل، وتجسد لقاء في العمل شخصية امرأة مصرية تكافح من أجل زوجها الذى يتعرض لحادث وتضحى من خلاله خاصة أن العمل يقدم الحارة المصرية.


مسلسل "أيام وبنعيشها" تأليف سماح الحريرى، وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى ولقاء سويدان وشيرى عادل، ورياض الخولى، وسلوى خطاب، ومحمود حجازى، ومصطفى عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في 45 حلقة فى إطار شعبى للعرض خلال الموسم الشتوى المقبل.

الفنانة لقاء سويدان ابنة لقاء سويدان لقاء سويدان مسلسل أيام وبنعيشها أيام وبنعيشها

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