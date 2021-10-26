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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن سلمان يطلق برامج ومراكز إقليمية في قمة الشرق الأوسط الأخضر

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” مستقبلاً، بجانب تأسيس برنامج إقليمي لاستمطار السحب، وتأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، وكذلك تأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف في المنطقة.

 

جاء ذلك علي هامش إفتتاح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الرياض، أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم.


وذكر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"،  تهدف إلى "رسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، في بادرة تقدمها المملكة العربية السعودية لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي".
 

وأوضح الأمير محمد بن سلمان خلال افتتاح أعمال القمة قائلا  "نجتمع اليوم في هذه القمة لتنسيق الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، ولوضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم، ويساهم في تحقيق نسبة (5%) من المستهدف العالمي للتشجير".

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وتابع "نهدف اليوم في هذه القمة أن نعمل سوياً لوضع خارطة طريق إقليمية، ومنهجية عمل لتمكين تحقيق هذه المستهدفات الطموحة".


وإستطرد "تؤمن المملكة العربية السعودية، أن مصادر الطاقة التقليدية كانت أهم الأسباب لتحول دول المنطقة والعالم من اقتصاديات تقليدية إلى اقتصاديات فاعلة عالمياً، والمُحرك والدافع الرئيسي نحو أسرع نمو اقتصادي عرفته البشرية على الإطلاق".


واضاف "إننا اليوم ندشن حقبة خضراء جديدة للمنطقة، نقودها ونقطف ثمارها سوياً، إيماناً منا أن آثار التغيّر المناخي لا تقتصر على البيئة الطبيعية فقط، بل تشمل الاقتصاد والأمن".


وأعلن الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاحه، قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، عن إطلاق مبادرتين للمناخ بـ 39 مليار ريال تساهم السعودية بـ 15 في المئة منهما.

السعودية الأمير محمد بن سلمان المبادرة الخضراء الثروة السمكية التغير المناخي

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