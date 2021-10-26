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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من 1919 لـ1970.. أحمد عز يعود بـ الزمن فى "الجريمة" و"كيرة والجن"

أحمد عز
أحمد عز

ينتظر الفنان أحمد عز  عرض  فيلمه الجديد “ الجريمة ” ، والذى يتعاون فيه مع الفنانة منة شلبى للمرة الثالثة، حيث سبق وأن قدما معاً كل من فيلم “ شباب تيك واى ” فى بداية مشوارهما الفنى ثم فيلم “ بدل فاقد ” . 

 

فيلم الجريمة والذى يقوم ببطولته أحمد عز من إخراج شريف عرفة ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين ابرزهم ماجد الكدوانى .

 

وتدور أحداث فيلم الجريمة فى فترة السبعينات حول مجرم -  الدور الذى يلعبه أحمد عز  -  ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.


وكان قد عبر الفنان أحمد عز عن سعادته الكبيرة بانتهاء تصوير فيلم الجريمة، وقال في تصريحات لـ صدى البلد “يكفى أن الفيلم مع المخرج الكبير شريف عرفة”.

 

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وأوضح أحمد عز  أحببت جدا تجديد التعاون مع الفنان ماجد الكدواني فهو صديقي وحبيبي ومن الشخصيات التى تستمتع بكواليس العمل معهم، وأتمنى أن أخوض معه كل الأعمال.

 

ثانى اعمال الفنان أحمد عز هو فيلم كيرة والجن ، حيث يتعاون فيه أحمد عز مع الفنان كريم عبد العزيز ، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى أكشن . 

 

يرصد فيلم “ كيرة والجن ” والذى يقوم ببطولته أحمد عز ،  حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

 

والعمل مقتبس للسينما عن رواية ﻷحمد مراد تحمل نفس الاسم ، ومن إخراج مروان حامد ويشارك فى بطولته بجانب أحمد عز وكريم عبد العزيز كل من هند صبرى وروبى وأحمد مالك . 

 

 

 

احمد عز الفنان كريم عبد العزيز هند صبري كريم عبد العزيز الفنانة منة شلبي فيلم كيرة والجن

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