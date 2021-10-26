متحدث تنسيقية الأحزاب : إلغاء مد حالة الطوارئ إجراء يليق بحجم إنجازات مصر

أشاد مصعب أمين المتحدث الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنه إجراء يليق بحجم إنجازات الدولة المصرية التي قطعتها بمختلف المجالات وتطلعها للمزيد.

وأضاف أمين - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/- أن هذا القرار يعبر عن مستوى الاستقرار الذي وصلنا إليه اليوم ويقفز بمصر خطوات كبيرة نحو مكانتها الدولية، مؤكدا أن القرار يعد قرارا تأسيسيا للمرحلة المقبلة التي تدخل فيها مصر جمهوريتها الجديدة.

وأوضح أن القرار يعكس أيضا نجاح جهود مؤسسات الدولة المختلفة في إرساء حالة الأمن على كافة المستويات بعد حربها ضد الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، وهي تؤسس بذلك للاستقرار الشامل سواء كان بالمجال السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي كذلك، وخاصة بعد إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعزز حقوق قطاع عريض من الشعب المصري في الريف.

وأشار المتحدث الإعلامي للتنسيقية إلى أن هذا القرار تطوي به مصر صفحة مشهودة من تحديات الأمن والإرهاب، وتتهيأ لاستثمار فرص التطوير والتنمية والشعب المصري بمختلف فئاته وأبطاله الجنود هم شركاء القرار المصري الدائمين في مختلف المراحل.