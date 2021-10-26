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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفر الشيخ توافق على تعديل مذكرة تفاهم مع بيلاروسيا في المعلومات والاتصالات

مجلس جامعة كفر الشيخ
مجلس جامعة كفر الشيخ

وافق مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، على تعديل بنود مذكرة تفاهم بين جامعة كفر الشيخ وجامعة بيلاروسيا الحكومية للمعلومات والاتصالات.

كما وافق المجلس على بنود مذكرة تفاهم بين جامعة كفر الشيخ والجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الدراسات العليا في جميع برامج الأقسام العلمية وبرنامج هندسة نظم الميكاترونيات.

كما وافق مجلس الجامعة -أيضاً- على عرض مقترح إنشاء كلية الهندسة لمجلة علمية تحت عنوان «مجلة الهندسة التطبيقية والبحث التكنولوجي»، وتفعيل مجلة كلية الذكاء الاصطناعي وإنشاء حساب بنكي لاستقبال الموارد المالية المتحصلة من النشر العلمي بالمجلة تمهيداً لاستقبال الأبحاث وإصدار أول أعدادها تحت عنوان «المجلة المصرية للذكاء الاصطناعي».

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وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، أن إمكانات الجامعة وعلماءها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي محافظة كفر الشيخ، من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات للارتقاء ودعم وتنمية المحافظة.

وشدد رئيس الجامعة على تطبيق وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما شدد على المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» والاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة مشيرا إلى إكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين ضمن المبادرة .

كما وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة بوضع خطط للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد تتضمن توجيهات الدولة في بناء الإنسان المصري ورفع الوعي لدى الطلاب بقضايا وجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

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