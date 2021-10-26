افتتاح تجديدات مبنى على محمود طه بمدينة الأمل جامعة المنصورة

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء مبنى على محمود طه بمدينة الأمل بالجامعة بعد انتهاء عملية إحلال وتجديد المبنى بتكلفة إجمالية بلغت ١٤ مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد أبو النصر مدير عام المدن الجامعية بالجامعة ، أشرف طه مدير مدينة الطلبة ، عبد الكريم درويش مدير مبنى على محمود طه بمدينة الأمل ، عدد من العاملين بمدينة الأمل.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن جامعة المنصورة تهدف إلى توفير سبل الراحة للطلاب وتطوير المدن الجامعية التى يقيمون بها لتذليل كافة العقبات أمام تحصيلهم الدراسى.

وأشار الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب إلى أن مبنى على محمود طه مبنى الذى تم افتتاحه يستقبل طلاب الفرقة الأولى ا ، ومكون من ٥ طوابق تضم ١٢٧ غرفة تستوعب ٣٧٢ طالب و٣ قاعات للمذاكرة و١٠ مطابخ و١٠ دورات مياة.

وأضاف أن هذا المبنى يساعد فى زيادة الطاقة الاستيعابية بالمدينة الجامعية حيث سيساهم فى توفير ٣٧٢ سرير مما يوفر نفقات التنقلات للطلاب المقيمين بعيدا عن الجامعة.

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