افتتاح مبنى إداري تعليمي ملحق بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء المبنى الإدارى التعليمى الملحق بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة بحضور الدكتور أحمد عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية ، وكلاء الكلية ، رؤساء الأقسام ، أعضاء هيئة التدريس بالكلية
وأكد الدكتور أحمد عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية أنه من المقرر افتتاح مبنى إدارى تعليمى مكون من ٦ طوابق يتضمن ٧ قاعات دراسية للطلاب ، قاعة سيمينار لمناقشة الرسائل العلمية ، قاعة اجتماعات ، وحدة تكنولوچيا المعلومات ، وحدة تسجيل المحاضرات ، ٢ معمل حاسب آلى ، معمل مركزى ، وحدة لياقة بدنية ، بعض مكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بالكلية.
وأضاف أن هذا المبنى سيساهم فى زيادة الكفاءة التعليمية والبحثية للكلية بتوفير قاعات دراسية مجهزة ومعامل متخصصة، بالإضافة إلى تقديم خدمات للمجتمع الخارجى من خلال وحدة اللياقة البدنية وتقديم الاستشارات الرياضية.