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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احتفالية بجامعة الفيوم لتكريم ٢٠٠ ريادي من الطلاب

رئيس الجامعة والنواب
رئيس الجامعة والنواب اثناء التكريم

شهد أ.د محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقه أ.د عرفة صبري، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د محمد فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل السابق، ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، وأ.د سناء هارون، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة الأسبق، والمدير التنفيذي لمكاتب التايكو بالجامعة، وأ.د عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، ود. وائل طوبار، مسئول التواصل الطلابي بالجامعة، وأ. هالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وعدد من العاملين بالجامعة والطلاب المكرمين. 
 

صرَّح رئيس الجامعة أ.د محمد سعيد أبو الغار، أن ريادة الأعمال أصبحت تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد الجديدة، مؤكدًا على تبني الدولة المصرية للافكار الإبداعية المتطورة، في سعيها لبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على جهود الشباب وتمكينهم ودعم أفكارهم.

ووجَّه  الطلاب بضرورة مواصلة السعي، وتعلم المهارات الجديدة، والانطلاق نحو المستقبل الجديد، متسلحين بالعلم والفكر والمعرفة، مشيرًا إلى دعم إدارة الجامعة اللا محدود للشباب المبدعين، أصحاب الأفكار والمشروعات البناءة، لتحويلها لمشروعات واقعية قائمة.

وفي ختام كلمته قدَّم رئيس الجامعة  التهنئة للسادة النواب الجدد، الذين صدر لهم القرار الجمهوري، كما هنَّأ الطلاب المكرمين.

من جانبه صرَّح أ.د عرفة صبري، أن الإمكانات الآن باتت متاحة للطلاب بشكل أكبر، للتعلم والاستفادة وبناء الذات، موجهًّا الطلاب بضرورة التحلي بالأفكار الإيجابية، وتعلم مهارات العمل الجماعي، وتطوير الذات والتحلي بالمهارات المتنوعة، كما دعا الطلاب بضرورة التواصل مع الأساتذة والتعلم الدائم منهم.

فيما عبَّر أ.د محمد فاروق، عن سعادته بتواجده بين هؤلاء الشباب الرياديين، بوصفهم قادة الأعمال في المستقبل.

وأشار فاروق إلى ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب؛ حيث باتت الأفكار غير التقليدية تمثل حجر الارتكاز لدول العالم في ظل التغير الكبير للسوق العالمي.

ووجَّه  الطلاب بضرورة اتخاذ خطوات جدِّية، وإيجابية في حياتهم للتعلم والتطور المستمر.

فيما تحدَّثت أ.د سناء هارون، عن اهتمام مكتب التايكو بتبني الأفكار العلمية والتكنولوجية والإبداعية، وتمويل المشروعات وتسويقها خارجيًا.

كما يتيح مكتب التايكو معلومات كافية حول المنح الخارجية المتاحة للطلاب والباحثين بالجامعة.

وأشارت هارون إلى أن نوادي ريادة الأعمال تهتم بدعم الشباب المبتكر، ومساعدتهم في إدارة المشروعات، والأفكار الاقتصادية الناشئة،كما دعت الطلاب للمشاركة في مسابقة (رالي) لريادة الأعمال، التي ستقام على مستوي الدول العربية، في موعد أقصاه يناير ٢٠٢٢

فيما صرَّح أ.د كمال غلاب، أن الحفل خاص بتخريج طلاب المستوى الأول لريادة الأعمال، وأوضح سيادته أن ريادة الأعمال تتركز في تحديد الأفكار، وتحديد الشرائح المستهدفة، والأنشطة، والتواصل مع العملاء، وتحديد التكلفة والإيرادات والأدوات اللازمة لبدء المشروعات، وأوضح أن الطلاب المكرمين يمثلون ١٩ مشروعًا،

كما أوضح أيضًا أنه سيتم اختيار أفضل مشروع للمشاركة في قمة مصر لريادة الأعمال ١٩ و٢٠ نوفمبر ٢٠٢١. ويشارك فيها عدد من المؤسسات الحكومية، ورجال الأعمال من داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط، لتدريب مليون ريادي على مستوي الجمهورية، تم تخصيص ثلاثة آلاف منهم لجامعة الفيوم،  وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب المشاركين، ومنحهم شهادات التقدير.

 

 

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جامعة الفيوم تكريم 200 ريادى طلاب الجامعة

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