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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار باطل.."الصحفيين العرب" يدين تصنيف الاحتلال الإسرائيلي 6 مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية

صدى البلد

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في 19 أكتوبر الجاري بتصنيف 6 منظمات حقوقية ومجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية وهي مؤسسة الحق ، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فرع فلسطين ، اتحاد لجان العمل الزراعي ومركز بيسان للأبحاث .
 
يأتي هذا القرار الباطل في سياق مواصلة دولة الاحتلال والفصل العنصري الاعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني ولا سيما حقه في النضال بكافة الاشكال من اجل الحرية والعودة وتقرير المصير  وبناء دولته الفلسطينية المستقلة المكفولة بالشرعية الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي . 

 

 تهدف إسرائيل من هذا القرار الباطل الى نزع شرعية المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وتشويه نضالها بما في ذلك منظمات حقوق الانسان كمقدمة لقمعها وصوتها الكاشف لانتهاكات دولة الاحتلال وهيمنة نظام الفصل العنصري الاستيطاني والتمييز العنصري على الشعب الفلسطيني وردا على فضحها السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي حرمت منذ 1948 الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في العودة وتقرير المصير ووضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني  .


 
 ويدعو الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة منظمات حقوق الانسان والمنظمات الإعلامية الدولية الى ادانة انتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله البطولي من اجل تحرير فلسطين ، كما يناشد الاتحاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان وكل الهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان بإدانة قرار حكومة الاحتلال والعمل على الغائه وتوفير الحماية للمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الانسان وحقوق الشعب الفلسطيني . 

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