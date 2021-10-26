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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسميا.. بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم Dune

أبطال فيلم DUNE
أبطال فيلم DUNE

أعلنت الشركة المنتجة  لـ Dune عن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي الذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض والمهرجانات الدولية مؤخرا. 

ونشر تيموثي شالاميت في تغريدة له على تويتر، بوستر الإعلان عن الجزء الثاني من الفيلم الذي يقوم ببطولته، بعدما كشف عن الخطة لتقديمه في نسخة الفيلم المعروضة في السينمات. 

تأخر طرح فيلم الخيال العلمي Dune في دور العرض الأمريكية حوالي شهر عن عدد كبير من السينمات العالمية ما أثر على أرقام إيراداته.

بدأ عرض فيلم Dune في السينما الأمريكية يوم 22 أكتوبر الجاري، وحقق إيرادات ملحوظة في البوكس أوفيس وصلت إلى أكثر من 40 مليون دولار. 

ووصل مجموع إيراداته حول العالم إلى 223 مليون دولار، وهو رقم مبشر مقارنة بتوقيت طرحه والظروف التي فرضتها جائحة كورونا على السينمات العالمية. 

قصة فيلم Dune

الفيلم مقتبس عن رواية الخيال العلمي التي صدرت بنفس الإسم للكاتب فرانك هربرت، و تدور أحداثه حول بطل أسطوري - بول أتريدس - الذي ولد ليلقى مصير عظيم يفوق فهمه، يلزمه بالسفر إلى أخطر كوكب في الكون ليضمن مستقبل عائلته وشعبه.

فيلم Dune بطولة  تيموثي شالاميت، وأوسكار آيزاك، زيندايا، خافيير باردم، جايسون موموا وآخرين، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي، فيما كشف صناعه عن وجود جزء ثاني من هذا العمل. 

حظي فيلم المخرج دينيس فيلينوف المنتظر DUNE باستقبال باهر من قبل جمهور مهرجان فينيسيا، ووقف الجميع عقب عرضه يصفقون لصناعة لمدة حوالي 8 دقائق بحسب موقع هوليوود ريبورتر. 

استقبل جمهور فينيسيا فيلم DUNE بصورة هائلة ووصفوه بأنه عمل رائع، وكان من بين الحاضرين المخرجة الحائزة على الأوسكار كلوي تشاو التي حرصت على تهنئة صناعه.

فيلم DUNE  من إنتاج شركة وارنر بروس، وتدور أحداثه في المستقبل البعيد حول مجتمع إقطاع تتحكم فيه العائلات النبيلة، وبدأ عرضه على منصة HBO MAX يوم 22 أكتوبر.

dune الجزء الثاني من فيلم Dune تيموثي شالاميت دينيس فيلينوف البوكس اوفيس

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