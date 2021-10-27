تعرف على الأوراق المطلوبة للتحويل بين الجامعات الأهلية

الاوراق المطلوبة وشروط التحويل بين الجامعات الأهلية.. من العبارات التي تصدرت محركات البحث خلال الايام القليلة الماضية، يتسائل عدد كبير من الطلبة والطالبات عن قواعد التحويل بين الجامعات الأهلية 2021- 2022، حتى يتمكنوا من إجراء التحويل بنجاح.

قواعد التحويل بين الجامعات الأهلية

1- استيفاء الطالب لنسبة القبول في تنسيق الجامعات 2021، في عام حصوله على الشهادة الثانوية، فيما يخص تنسيق الجامعات 2021.

2- يجب ألا تقل النسبة المئوية لأي من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60%.

3- أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل.

4- من قواعد التحويل بين الجامعات الأهلية في تنسيق الكليات 2021، أن يتم تحديد الحد الأدنى للمعدل التراكمي لقبول النقل الطلاب، وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للجامعات.

5- -ألا تقل مدة الدراسة في الكلية المُحول إليها الطالب عن ثلاث سنوات دراسية- وهى للكليات التي مدة الدراسة بها أكثر من أربع سنوات، وسنتان دراسيتان وذلك بالنسبة للكليات التي مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية.

6- ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية، أو تم فصله من الجامعة.

7- كما أن من شروط التحويل بين الجامعات الأهلية، في تنسيق الكليات 2021، ألا يزيد عدد الساعات المُعتمدة المنقولة للطالب التي درسها خارج الجامعة المحول إليها، عن 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

8- نسبة الطلاب المحولين يجب ألا تزيد عن 10% من عدد الطلاب المقرر قبولهم سنوياً بالكلية، فيما يخص تنسيق الكليات 2021.

مستندات التحويل بين الجامعات الأهلية

1- كشف درجات يكون مُوثقاً من وزارة خارجية دولة المقر، والسفارة المصرية بها.

2- شهادة تحركات من وزارة الداخلية، تُثبت فيها الفترة التي قضاها الطالب أثناء دراسته بالجامعة المُحول منها، وذلك للطلاب المُحولين من جامعات أجنبية.

3- صورة من تصريح الإقامة بالدولة التي بها الجامعة المُحول منها، على ألا تقل مدة إقامة الطالب بالدولة المُحول منها عن عام دراسي كامل.

4- المحتوى الدراسى مُوثق من وزارة الخارجية لدولة المقر والسفارة المصرية بها.

5- أن تكون الجامعة المُحول منها مُعترف بها من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

شروط التحويل بين الجامعات الأهلية

1- من ضمن قواعد التحويل بين الجامعات الأهلية، أن لا يُعتبر استلام أوراق التحويل من الطالب مقبولاً، إلا بعد عمل المقاصة، واعتمادها من السيد رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعات والجامعات الأهلية على التحويل.

2- وبحسب رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الأهلية، فإنه يجب على الطلاب الراغبين في التحويل من كلياتهم، الالتزام الكامل بكافة قواعد التحويل التي أقرها مجلس الجامعات الأهلية، حتى يتم الموافقة على طلب التحويل، وفقًا للقواعد والإجراءات المُنظمة لذلك.