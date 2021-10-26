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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: «كابتن مدحت شلبي بخير وفي طريقه للخروج على الهواء»

مدحت شلبي
مدحت شلبي

قال الناقد الرياضي؛ علاء عزت، إن هناك هاكر نجح في الاستيلاء على 25 حساب على مواقع على التواصل فيسبوك، والذي نشر عدد من المعلومات الخاطئة منها مع جمال الغندور وعمر الدرديري.


وأشار علاء عزت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، : « الهكر نشر خبر كاذب عن وفاة الكابتن مدحت شلبي»، مشيرا الي كل المواقع نشرت دون الرجوع إليه أو الاتصال بالكابتن مدحت شلبي.

ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى: «كابتن مدحت شلبي بخير وفي طريقه للخروج على الهواء». 

على الرغم من إعلانه التعليق على مباراة الأهلي والإسماعيلي غدًا، إلا أن الوسط الرياضي انتفض بعد إعلان خبر وفاة الإعلامي مدحت شلبي بسبب أزمة قلبية مفاجئة وفقًا لما نشره الصحفي علاء عزت على صفحته الشخصية.

وسرعان ما تناقل الجميع خبر الوفاة، قبل أن يتدخل الزملاء الصحفيون في الوسط الرياضي بنفي المعلومة كلُ من جهته.


وبعث علاء عزت رسائل لجموع الصحفيين ينفي الخبر ويؤكد سرقة الحساب الشخصي الخاص به.

فيما قال مهيب عبد الهادي إن الكابتن مدحت شلبي بخير ولا صحة لشائعة وفاته، وتابع: ربنا يديك الصحة والعافية يا كابتن مدحت.

ومن جهته نفى محمود المخبزي رئيس قسم الرياضة في موقع صدى البلد الخبر من خلال مصادر مقربة من مدحت شلبي حيث قال إنه الآن في طريقه استوديوهات قناة أون تايم، ولا صحة لما تم نشره على السوشيال ميديا.

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