مايا أشرف زكي : اخترقت مجال الإخراج لحبي الشديد للسينما..وروجينا: كنت أتمنى ابنتي أن تصبح فنانة..فيديو

قالت مايا اشرف زكي، “مساعد مخرج، وابنة الفنان أشرف زكي وروجينا”: إنني أحب السينما، وتعد عشقها الأساسي، ولكنها فضلت العمل كمساعد مخرج.

وأضافت مايا أشرف زكي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، ان إختراقها لمجال الاخراج جاء بسبب حبها الشديد للسينما وإدراكها أنها لايمكن أن تصبح ممثلة لعدم وجود قدرات فنية لديها .

وتابعت مايا أشرف زكي، أنني لا أنوي خوض تجربة التمثيل والفن، مؤكدة “أنني لن اقوم بتغيير الإخراج لأنني أعشقه”.

وأكدت الفنانة روجينا، أنني كنت أتمنى أن تكون ابنتي فنانة، مشيرة إلى أنه “لما بحب مهنتي بتمنى أشوف ولادي زيي”.

لديها صفة القيادة

وأشارت روجينا إلى أن ابنتي لديها صفة القيادة، وهو ما جعلها أن تنجح في الإدارة والإخراج.



