موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم والقناة الناقلة

يلتقي فريق الأهلي أمام الإسماعيلي اليوم الأربعاء في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.

وتُذاع أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي عبر فضائية أون تايم سبورتس 1، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة

كما أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام اليوم على استاد برج العرب في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.