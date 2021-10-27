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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط تهريب 1,5 مليون قرص مخدر عبر ميناء بورسعيد

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة ، والعمل على ضبط القائمين على عمليات جلبها و تهريبها للبلاد .

 

أكدت معلومات أجهزة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام (إحدى شركات الاستيراد الكائن مقرها بإحدى الدول) باستيراد حاوية مشمولها (أدوية) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى الدولة الكائن بها مقر الشركة بنظام "الترانزيت المباشر" عبر ميناء شرق بورسعيد ، واحتوائها على عقاقير مخدرة بقصد تهريبها مرة أخرى للبلاد عقب وصولها للدولة المشار إليها عبر الدروب غير الشرعية وذلك للتمويه عن نشاطهم الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية – جمركية) لفحص مشمول الحاوية فى حضور (مندوب التوكيل الملاحي) ، وقد أسفرت أعمالها عن ضبط (120) كرتونة بإجمالي (1,680,000 - مليون وستمائة وثمانون ألف) قرص من عقار التامول المخدر بالإضافة إلى المشمول الأصلي "الأدوية".

 

بسؤال مندوب التوكل الملاحي أقر بصحة واقعة الضبط ، وأضاف أن دور التوكيل الملاحي يقتصر على نقل البضائع من ميناء التحميل إلى ميناء الوصول دون أن يعلم عما تحتويه الحاوية؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة الجريمة قناة السويس

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