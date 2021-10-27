لحظة استقبال الرئيس السيسى لـ نظيره الرومانى بقصر الاتحادية ... شاهد

عرضت فضائية اكسترا نيوز لقطات حية رصدت استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء بقصر الاتحادية ،لنظيره الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر أمس الثلاثاء القرار الجمهوري رقم 498 لسنة 2021، بتعيين 97 معاونا جديدا في النيابة الإدارية من خريجي دفعة 2014 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري بشأن تعيين 97 معاونا في النيابة الإدارية وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2021.

وذكر المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية - في بيان أمس الثلاثاء - أن المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، تقدم بالتهنئة لمعاوني النيابة الإدارية الجدد ممن شملهم القرار الجمهوري بالتعيين والالتحاق بهيئة قضائية عريقة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.

