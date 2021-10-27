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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

صاحبة تريند بااي بااي.. الطفلة ريتال تدخل المستشفى بالسعودية

ظهرت البلوجر السعودية الطفلة ريتال داخل أحد المستشفيات، من خلال صور نشرها والدها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ونشر حساب يوميات عائلة ملسوعة، الذي تقدم من خلاله ريتال فيديوهات كوميدية برفقة شقيقها ووالدها، صورة للطفلة وهي نائمة على سرير المستشفى ومعلق بيدها محاليل وبجانبها شقيقها كنان.

 

وقال «أشرف» أب العائلة السعودية المشهورة على السوشيال ميديا بـ «العائله الملسوعه» في تعليقه على صورة ابنته من المستشفي: «نسألكم الدعاء بالشفاء»

دعاء المولود الجديد .. أذن في أذنه اليُمنى

 

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وانتشرت صور الطفلة ريتال بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث قالت نورهان: «فلاولتى الله يعافيكى»، وأضافت سوزي: «سلامتك يافلاولة قلبي ربنا يحميكي»، وتابعت زهرة: «يارووحي سلامتك ربنا يشفيكي ويحفظك يارب»، وواصلت سهير: «فلولة لاء اللهم شفاء يارب اللهم شفاء يارب». 

 

ونوهت نودا: «حبيبتي الله يحرسك من العين.. إنتبه لأولادك وحصنهم عسا العين حق .. اللهم اشفيها وعافيها شفاءا لا يغادر سقما .. اللهم آمييين .. عيوني الف سلامه على جلبك ياروحي انتي»، فيما أشارعصام : «بسم الله عليها أسأل الله لها الشفاء العاجل». 

 

لمزيد من التفاصيل شاهر الفيديو جراف التالي:

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