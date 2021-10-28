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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر احتفال بيرسي تاو الغريب مع الأهلي أمام الإسماعيلي.. فيديو

احتفال بيرسي تاو
احتفال بيرسي تاو لاعب الأهلي الجديد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي بأربعة  اهداف مقابل لا شيء فى إطار مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز.

وزين  الجنوب افريقي بيرسي تاو صفقة الأهلي الجديدة هدفيه الذين ضمنا للمارد الأحمر، أول 3 نقاط في الموسم، باحتفال غريب.

احتفال بيرسي تاو عبارة عن رقصة مبهجة لفتت أنظار الجميع، خصوصا أن اللاعب الجنوب إفريقي، أثبت أنه هداف في مباراته الأولى مع الأهلي.

وتساءلت جماهير النادي الأهلي، عن سر الرقصة التي قدمها الجنوب إفريقي بيرسي تاو، بعد كل مرة يحرز فيها أهداف، خصوصا أنه تعود على هذا الاحتفال، منذ أن كان في صنداونز، مرورا بنادي برايتون الإنجليزي، وأيضا مع منتخب بلاده.

وكشف بيرسي تاو في مقطع فيديو قديم، عن سر رقصته الغريبة التي يحتفل بها بإحرازه الأهداف، مع صحفي إنجليزي، سأله عن سبب الاحتفال، بعدما لفت به الأنظار عقب تسجيله هدفه الأول مع فريق برايتون الإنجليزي.

وقال بيرسي تاو عن الاحتفال، عندما سأله الصحفي الإنجليزي عن الاحتفال: «إنه احتفال من جنوب أفريقيا اعتدت القيام به في الكنيسة التي اعتدت الذهاب إليها عندما كنت في جنوب أفريقيا».

 وعبر خلال حديثه عن أنه «يتمنى أن يرى المشجعون المزيد منه خلال الموسم المقبل».

حديث بيرسي تاو عن الاحتفال، جاء بعدما افتتح نجم ماميلودي صنداونز السابق، حسابه التهديفي لفريقه السباق أيضا في الدوري الإنجليزي الممتاز، برايتون، ضد نادي «لوتون تاون».

النادي الأهلي الاسماعيلي الدوري المصري بيرسي تاو صنداونز برايتون

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