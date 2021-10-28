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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إبراهيم سعودي عن حفل يوم المحاماة: للتاريخ أيام لا تتكرر

صدى البلد

عقدت النقابة العامة للمحامين صباح اليوم الحفل السنوي بيوم المحاماة بالقاهرة .

فى بداية انطلاق الحفل رحب المحامي إبراهيم سعودي، المشرف العام على إدارة الشئون القانونية ومنسق مؤتمر "يوم المحاماة"، بضيوف المؤتمر.

وقال سعودي للتاريخ أيام لا تتكرر أيام يتوقف عندها التاريخ للتأمل والبصيرة، واذا اردنا أن نتامل ونتبصر سلوكنا الكريم فهو سلوك الالتزام، حيث يقف الجميع في المحكمة التزاما لقدسية العدالة، وهذه القدسية التي تعلمناها، ومنها احترام الأقدمية، كما ان المحامين ركن وشريك من شركاء العدالة
 

وأضاف: لحظة تاريخية حينما يقرر رجائي عطية، إلا يكون الاحتفال المحاماة أقل من أي احتفال آخر، وان الاحتفال بالمحاماة لا بد ان يكون عيدا سنويا نلتقي فيه جميعا، ومن الفخر أن يكون الاحتفال تحت رعاية رئيس الجمهورية، تقديرا منه للمحاماة والمحامين، والذي لولا ظروف اشتغاله لكان بينا هذه اللحظة، وبينا من يمثل الدولة وهو رمز من رموز القضاء قبل أن يكون وزيرا للعدل، السيد المستشار عمر مروان، وزير العدل، نرحب به باسم المحامين المصريين والمحامين العرب وباسم نقيب المحامين رجائي عطية

وتابع : بيننا نخبة من رموزنا الأجلاء منهم الدكتور مفيد شهاب، والدكتور حسنين عبيد، ولأن العروبة لا تغيب أبدا، فكان لا بد من وجود نخبة من المحامين العرب هم حسن بديوي، نقيب المحامين بالبحيرين، ومحمد إبراهيم، نقيب سلطنة عمان، وحمد الروبيعي، نائب النقيب، وسميح خريس، آمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، والنقيب انطونيو الهاشمي، نقيب بيروت، وشريان مرزوق، نقيب دولة الكويت،

كما رحب بالضيوف الكرماء من أعضاء مجلس نقابة المحامين والنقابات الفرعية، ونقيب المهندسين هاني ضاحي.
 

وانطلقت فعاليات مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، و شيوخ المحاماة، والممثلين الرسميين لكافة الجمعيات العمومية للمحامين في ربوع مصر من خلال مجالسها المنتخبة في النقابات الفرعية، وأعضاءِ مجلس النقابة العامة.
وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالسلام الوطني، ثم كلمة ترحيب من الأستاذ نقيب المحامين، تلاها كلمة وزير العدل، ثم كلمة أساتذة الأجيال الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي. 
وتشتمل جلسات المؤتمر على؛ الجلسة الصباحية ويتم خلالها مناقشة «المحاماة العربية والعلوم القانونية المتجددة والتكنولوجيا في منظومة العدالة.
ويتناول المؤتمر في الجلسة المسائية «المحاماة العربية وشركاء العدالة والتكامل بينهم، في حوار مع الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، وعدد من النقباء العرب، على أن يعلن نقيب المحامين التوصيات في ختام الأعمال.

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