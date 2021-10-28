الجامعات تتحدى كورونا.. الأنشطة الطلابية تنطلق بقوة منذ بدء العام الدراسي.. والتعليم العالي تؤكد على ضرورة الاهتمام بالرياضة والإبداع في العلوم والفنون إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية

التعليم العالي:

ضرورة الاهتمام بالرياضة والإبداع في العلوم والفنون إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية

نسعى لتنمية الوعي لدى الجميع بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية



دعا خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الجامعات والمعاهد إلى ضرورة الاهتمام بالرياضة والإبداع في العلوم والفنون إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والبحثية؛ لخلق بيئة منافسة شريفة في كافة مستويات العمل الجامعي تعليميًا وبحثيًا وتدريبيًا ورياضيًا وثقافيًا بما يجعل الجامعات كما كانت دائمًا مصانع تقدم لمصر والعالم أجيالاً من المبدعين والأبطال.



وأكد "عبد الغفار" على حرص السيد رئيس الجمهورية على أهمية نشر الوعى الرياضي داخل الجامعات المصرية، مشيراً إلى تنظيم أيام وأسابيع رياضية منذ اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد ، مطالبًا كافة المؤسسات الفاعلة والمعنية بالرياضة في بلادنا بأن يتم في الفترة الحالية والقادمة مضاعفة الاهتمام باللعبات الفردية سواء في الأندية الرياضية أو مراكز الشباب أو الجامعات والمعاهد.



وتابع: "يأتي ذلك بالإضافة إلى تعظيم المخصصات المادية لهذه اللعبات، لاكتشاف المواهب فيها وتنميتها وصقلها وتدريبها ليكون لدينا مع قدوم الأولمبياد القادم نخبة مميزة من الأبطال الذين يمكنهم تكرار هذا الإنجاز بل تحقيق إنجاز أكبر، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوازن في الاهتمام بين اللعبات الجماعية والفردية، بحيث نوفر لأبنائنا من الأبطال والموهوبين الرعاية والحماية بما يضمن لنا تعظيم قدراتهم والوصول بأدائهم لأعلى مستوى، وكذلك حمايتهم من الإغراءات الخارجية والمحافظة على علاقتهم بمجتمعهم ووطنهم حتى يصلوا إلى منصات التتويج بأرقام غير مسبوقة تحمل اسم وطنهم مصر".



جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، على دعم وزارة التعليم العالي للنشاط الرياضي بالجامعات ودعم الطلاب من أبطال الألعاب الرياضية؛ وذلك بهدف تنمية الوعي لدى الجميع فيما تمثله ممارسة الأنشطة الرياضي من أهمية .



وأضاف "عبد الغفار" أن الوزارة تعمل على دعم مشاركة الجامعات في العديد من الألعاب الرياضية من خلال دعم الأبطال بالجامعات ، مشيرا إلى أنه تشهد الجامعات المصرية عودة كبيرة للساحة الرياضية وذلك على جميع المستويات الدولية والإقليمية.



وقال الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد العربي والمصري للرياضة الجامعية، إنه يسعد بطلاب الجامعات المصرية الذين يسعون لتحقيق إنجازات رياضية.



وأضاف حسانين أن هناك دعمًا شخصيًا من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يوضح الاهتمام الكبير بالرياضة خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الرياضة هي قضية أمن قومي.



الأنشطة الطلابية بالجامعات منذ بدء العام الدراسي:



- جامعة القاهرة :

مع عودة الدراسة بالجامعات وجها لوجه مرة أخرى ، نظمت كليات جامعة القاهرة، الأنشطة الطلابية المختلفة بشكل عام و المسابقات الفردية بشكل خاص عوضا عن السنوات الماضية .



نظمت إدارة رعاية الشباب (اللجنة الاجتماعية) بالكلية مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الكلية .



وتم سحب استمارة التقدم للمسابقة من اليوم الموافق 17 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 25 من أكتوبر الجارى ، كما أعلنت إدارة رعاية الشباب عن الشروط التى يجب توافرها للتقديم للمسابقة.

وفى نفس السياق ، أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة ، عن بطولة الجامعة في الشطرنج الفردي (طلبة وطالبات) ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .



ونوهت إدارة رعاية شباب الجامعة بأن المسابقة ستعقد فى الفترة من ٧ حتى ١١ نوفمبر القادم ، فى مركز تدريب الشطرنج بالمدينة الرياضية

- جامعة عين شمس :



كلية الآداب جامعة عين شمس اليوم، الإثنين، مهرجان الأسر الطلابية بمجموعة من الأنشطة والفعاليات تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس الجامعة ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيي الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية ، وإشراف ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتنفيذ إدارة رعاية الشباب برئاسة نعمات خليفة ، اتحاد الطلاب برئاسة الطالب محمد حمدي ونائبته الطالبة روضة العجمي .

افتتح المهرجان أعماله بطابور عرض قدمه فريق الجوالة بالكلية وتضمنت فعاليات المهرجان أيضا عددا من المسابقات منها : دورى المعلومات ، الشطرنج ، مسابقات فنية وتشمل ( اشغال فنية ، رسم ، تصوير ) والمسابقات الرياضية التي تشمل تنس الطاولة والرست



وعلى صعيد الأنشطة المختلفة للجان إدارة رعاية الشباب والتي تلقى إقبالا كبيرا من الطلاب أقيم اليوم عدد من المسابقات الطلابية التي تضمنت مسابقة "دورى المعلومات " التي يتسابق فيها ١٦ فريقا، ويتكون الفريق من ٤ طلاب ، ويتم من خلال المسابقة طرح عدد من الأسئلة في الثقافة العامة ، الرياضة ، التاريخ ، الجغرافية، العلوم ، الأدب ، الفن .

- جامعة حلوان:



أكد الدكتور ممدوح مهدي أهمية الأسر الطلابية واتحاد الطلاب ودورهم في تنظيم الأنشطة التي تساهم في توطيد الروابط الإنسانية والاجتماعية بين الطلاب وبعضهم والاندماج مع المجتمع سواء داخل أوخارج الجامعة، وغرس روح الولاء والانتماء، بجانب دورها الترفيهي والترويح عن الطلاب و المساهمة في اكتساب العديد من المهارات، وذلك بهدف توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية التي تساعد الطلاب على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم واستثمار أوقات فراغهم، وهو ما يجعل الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بهذا الدور في ظل رؤية وتوجه الدولة والقيادة السياسية، وأهتمامها البالغ بالشباب.

وذلك بعد مشاركة أسرة من أجل مصر المركزية بقيادة الدكتور كريم همام رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بحلوان ، والطالب إسلام البيومي الأخ الأكبر للأسرة، والطالبة يارا هاني الأخت الكبرى للأسرة، واتحاد الطلاب برئاسة الطالب علي السيد رئيس الاتحاد ، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة ، في تنظيم فعاليات حفل استقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد 2021- 2022، واستقبال ضيوف الجامعة .

وقامت أسرة من أجل مصر المركزية خلال اليوم الدراسي الأول بعمل استمارات تعارف للطلاب بمختلف كليات الجامعة وتوزيع الإرشادات اللازمة لتعريفهم بأنشطة الأسرة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية والرحلات والمعسكرات والجوالة، وكذلك التعريف بخدماتها للطلاب والخريجين بمختلف النقاط والكليات بالجامعة.

كما قام اتحاد الطلاب بتقديم التوعية للطلاب بأهمية الأسر الطلابية وما تقدمه من أنشطة داخل الجامعة ، بجانب تقديم التوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية.

بينما هناك شروط للاشتراك في تلك الأنشطة الطلابية تتمثل في الأتي:



الأنشطة الأدبية والثقافية والرياضية

- أن يكون الطالب مقيدا بإحدى كليات الجامعة (انتظام – انتساب).

- أن يكون العمل من تأليف الطالب نفسه بالنسبة للمسابقات الأدبية.

- بالنسبة للأنشطة الرياضية، فتتمثل في الألعاب الآتية: كرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد، وكرة الطائرة، والملاكمة، والمصارعة، والجودو، والكاراتيه، ورفع الأثقال، وألعاب القوى بشكل عام، يمكن للطلاب المشاركة في أي من هذه الألعاب، أما بالنسبة للطالبات يتم قبولهن في ألعاب: كرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة.

المعسكرات

يجب توافر مجموعة من الشروط في الطلاب الراغبين في الاشتراك في المعسكرات الصيفية، هى:

- أن يكون الطالب مُسجلا بإحدى الكليات ومسددا لرسوم المعسكر.

- أن يكون متميزا علميا وخلقيا ومشاركا في الأنشطة.

- ألا يكون من طلاب السنوات النهائية.

- أن يستوفي الاستمارة الخاصة بالمعسكرات واختبار الكشف الطبي.

مسابقة الطالب والطالبة المثالية

تنظم هذه المسابقة سنويا، للاشتراك في المسابقة لابد من توافر الشروط الآتية:

- أن يكون الطالب مستجدا في فرقته.

- التفوق العلمي ألا يقل تقدير الطالب عن جيد.

- أن يكون حسن السير والسلوك. - ألا يكون صدر ضده أي عقوبات تأديبية.

- إجادة لغة أجنبية أو أكثر. - أن يكون الطالب من ذوي الهوايات والنشاط بالكلية.

الأوراق المطلوبة

- سحب استمارة الاشتراك من إدارة رعاية الشباب بالكلية.

- 2 صورة شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة كارنيه الكلية أو صورة إيصال دفع المصروفات الدراسية.

- شهادات التقدير التي حصل عليها الطالب خلال المرحلة الجامعية أو المراحل التعليمية الآخرى.

