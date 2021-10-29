تحسين أوضاع المعلمين الأبرز.. البرلمان يناقش 9 طلبات عامة لسياسة الحكومة| بعد غد

أعلن مجلس النواب عن انعقاد جلساته بعد غدا الاحد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة ابرزها سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول.

وفيما يلى نستعرض باقي الطلبات:

1. العضو منى عمر وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول.



2. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.



3. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا.



4. العضو أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الاثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية.



5. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.



6. العضو آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.



7. العضو عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.



8. العضو عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة.



9. العضو عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.

