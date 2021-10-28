بالأسود.. بسمة تخطف قلوب جمهورها بأحدث ظهور على إنستجرام

نشرت الفنانة بسمة، عدة صور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.



وظهرت بسمة مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود بتصميم مميز من منطقة الكتفين والصدر وبفتحة من الساق، وقامت برفع شعرها إلى الوراء، وهو ما تناسب مع إطلالتها.



وأبرزت بسمة إطلالتها ببعض اللمسات الجذابة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والأي شادو بالألوان الترابية ، مع أحمر شفاه باللون الكشمير الناعم.



يذكر أن آخر أعمال بسمة حسن، فيلم "رأس السنة"، الذي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان إياد نصار، والفيلم من إخراج محمد صقر

