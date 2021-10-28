محمد حماقي يطرح أغنيته الجديدة ودينا بعيد .. فيديو

طرح الفنان محمد حماقي، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “ودينا بعيد”، وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

نشر محمد حماقي، فيديو من خلال حسابه الرسمي على “الإنستجرام” وعلق قائلاً: “أغنية #ودينا_بعيد موجودة دلوقتي على يوتيوب ”.

تقول كلمات الأغنية: “أنا نفسي اقولك .. كل كلام الحب في كلمة ماحدش قالها .. نفسي أوصّلّك .. فرحة قلبي اللي انت لا يمكن تتخيلها .. أنا نفسي اقولك .. كل كلام الحب في كلمة ماحدش قالها .. نفسي أوصّلّك .. فرحة قلبي اللي انت لا يمكن تتخيلها”

ودينا بعيد ودينا .. على دنيا سوا لوحدينا .. أنا وانت وبس حبيبي .. مش عايزين ناس حوالينا ..مالقيتش زيك

.. في الدنيا دي يا أجمل حاجة شافتها عينيا".



يذكر أن “ودينا بعيد ” كلمات: تامر حسين، وألحان: محمد النادي، وتوزيع وميكس: أحمد إبراهيم ، TRS ماستر: مهندس خالد سند ستديو، جيتار: شريف فهمى، كامنجا: سعيد كمال، تأليف وتريات: سعيد كمال، تسجيل وتريات: مهندس محمد عدس، الفواصل الموسيقية: تأليف أحمد إبراهيم.



