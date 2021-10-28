خبراء أجانب يعرضون الجديد بمؤتمر المنصورة لجراحة الأوعية الدموية.. الأربعاء

يعقد مؤتمر المنصورة السنوي التاسع لجراحة الأوعية الدموية "ميڤاك" علي مدي ثلاثة ايام من٣–٦ نوفمبر بمدينة بورسعيد ويحاضر فيه ٧٠ من اساتذة الأوعية من مختلف البقاع اولها من جميع الجامعات المصريه والاكاديميات العسكرية اضافة الي محاضرين من السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحده وايطاليا واليونان وايرلندا .

ويقدم المؤتمر تقنيات وأساليب حديثة لأول مرة عن طريق البث المباشر لإجراء عمليات تحويل الاوردة الي شرايين لعلاج حالات النقص الحاد في الدورة الدموية الميؤوس منها وهي تقنية لم تستخدم من قبل وتنقل مباشرة من الولايات المتحدة من احدى الجامعات الامريكية وتمثل انطلاقة نحو احتضان التكنولوجيا بأبسط السبل.

فيما يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور مسعد سليمان أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة ، الدكتور محمد عمر الفاروق استشارى جراحة الأوعية الدموية و ممتحن بالكلية الملكية ، الدكتور خالد موافى أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة و مقرر المؤتمر ، الدكتور عمرو الشافعى مدرس جراحة الأوعية الدموية ومنسق المؤتمر.

ومن جانبه أكد الدكتور مسعد سليمان أن المؤتمر ينقسم إلي ١١ ورشة عمل للتدريب علي أحدث التقنيات الجراحية والقسطرة التداخليه في اليوم الاول يتبعها جلسات علمية علي مدي اليومين التاليين تتضمن محاضرات عن طرق علاج حديثة لأمراض انسداد الشرايين واذابة جلطات الشرايين والاوردة وتركيب دعامات الاوردة العميقه لعلاج قرح الساقين وتركيب فلاتر للاوعية لمنع انتقال الجلطات وعلاج الوحمات الدموية بأحدث مواد الحقن والجديد في علاج القدم السكري ومستجدات علاج احتقان الحوض المزمن .

وأضاف أن المؤتمر يتضمن أيضا جلسات عن الحالات غاية في الصعوبة تسمي جلسة التحدي وكيف يتم التعامل مع مثل هذه الحالات اضافة الي جلسات الاختراع وهي للتقنيات والجراحات الجديده التي لم تنشر بعد ولم تحصل علي براءة الاختراع ويعتبر نشرها في المؤتمر بوابة الحصول علي هذه البراءة، أما الجلسات الأكثر تشويقاً فهي جلسة المضاعفات او كما يتداولها المتخصصون بجلسة الكوابيس وهي معنيه بالحالات التي بدأت ولم تحل بعد وتستدعي تضافر جميع الآراء في هذا التجمع العلمي للاسترشاد بوجهات النظر المتعمقة لإحداث تغير ملموس في مسار هذه الحالات .

وأشار الى أن المؤتمر سيتضمن أيضا جلسات المناظرات وهي شديدة الاهميه حيث يتباري اثنان من المتخصصين في الدفاع عن وجهة نظرهم في علاج او اعاده احياء طريقة سابقة لمجال العمل وأهم ما يميز مؤتمر هذا العام هو اقبال الاجانب علي المشاركه حيث يتجاوز عددهم خمسة وعشرين رغم الظروف التي يمر بها العالم وأدت الي الغاء العديد من المؤتمرات العالميه لهذا العام.

وسجل في المؤتمر هذا العام ألف وخمسمائة من المتخصصين في مجال جراحه الأوعية الدموية ويعقد في ثلاثة فنادق بمدينة بورسعيد.