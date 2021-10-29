حوار| ثراء جبيل: بعد حريق الجونة لم أصدق كم الكراهية من الجمهور.. أشارك في أربعة أعمال درامية

استطاعت الفنانة ثراء جبيل، أن تحقق العديد من النجاحات على مدار مشوارها الفني، ليس فقط بمشاركتها في الأعمال الدرامية والسينمائية بل أيضاً بتواجدها المميز في المهرجانات الفنية، وتدريسها للممثلين الصاعدين في عدد من الورش التمثيلية، وكتابتها لـ بعض الأعمال الفنية التي تنتظر الإنتهاء منها، "صدى البلد" حاور ثراء جبيل لمعرفة المزيد من التفاصيل، ودار الحوار كالتالي:

بعد حريق الجونة رأيت كم هائل من الكراهية والتعليقات البشعة من الجمهور

كيف يسمح شخص لنفسه بالدعاء على شخص آخر بالموت والحرق والخراب لمجرد إنه فنان؟

نحاول دائماً إسعاد الجمهور وتقديم الأفضل لهم بالرغم من عداء البعض لنا

أتمنى أن تدع الناس الخلق للخالق

مشاركتي في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي كانت مميزة

أشارك في أربع أعمال درامية جديدة

في البداية .. حدثينا عن مشاركتك في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

كانت تجربة ثرية جداً، لإنه كان هنالك حدثين هامين بالنسبة لي، حضوري ندوة المخرج الأمريكي دارين أرنوفسكي، وإدارتي لـ ندوة الممثل البولندي زبجنيف زاماكوفسكي، فقد كانت خطوة هامة بالنسبة لي، فهذه السنة تمت دعوتي ليس فقط لحضور المهرجان بل من أجل ادارة الندوة ايضاً.

ثراء جبيل والممثل البولندي زبجنيف زاماكوفسكي

ما رأيك في تعليقات الجمهور على حريق مهرجان الجونة ؟



بعد حريق الجونة لم أصدق كم الكراهية والتعليقات البشعة، ما حدث سبب لي صدمة كبيرة، أعلم أن الفن ليس فن بدون جمهور فكيف يكون الجمهور الذي نحاول إسعاده دائماً، ويبادلنا مشاعر الحب بالتصوير معنا ومتابعتنا هو الجمهور ذاته الذي يتمنى لنا الموت ؟ .. لا أعلم لماذا الجمهور غاضب من الفنانين إلى هذا الحد .. ما الذي جد ؟ منذ بداية الفن والفنانين يرتدون ما يتناسب مع الشخصية التي يقدمونها والممثلات يرتدون الفساتين مثل أي سيدة أخرى، أعتقد أن المجتمع تغير كثيراً.

هل تعتقدين أن الجمهور صعب إرضاؤه ؟

بالطبع الجمهور يصعب إرضاؤه ، لقد كانوا يتساءلون مثلاً عن سبب عدم ظهوري في المهرجانات وكانوا يطلبون مني التواجد في تلك الفعاليات، وعندما لبيّت طلبهم قاموا بمهاجمتي ايضا، ومهاجمة زميلاتي بعد إنتهاء مهرجان الجونة السينمائي، لماذا أصبح الأسلوب قاسي ؟ وأصبح هنالك استباحة لحياتنا بهذا الشكل ؟ فكيف يسمح شخص لنفسه ان يقوم بالدعاء على شخص آخر بالموت والحرق والخراب لمجرد إنه فنان ؟ .. لماذا هذا التناقض ؟ .. وأريد أن أسأل سؤال، هل يستطيع الجمهور أن يعيش بدون فن! .. “نبطل فن ؟” .. هل ستصبح السينمات مسلية بأفلام الكارتون ؟ هل نقدم مهرجانات بدون فنانين ؟ تلفزيون بدون اعمال فنية ؟ ولن أقول رمضان بدون اعمال لأنه للعبادة بالطبع ولكن على الاقل هنالك جانب بسيط من الترفيه يمكن للشخص ان يشاهد شئ يهون عليه اليوم، بجانب العبادة بالطبع التي هي الأساس .. أتمنى أن تدع الناس الخلق للخالق.

لماذا حرصتي على المشاركة في أكثر من ريد كاربت بـ مهرجان الجونة السينمائي ؟

أردت أن أتواجد بالفعاليات كي أعطي المهرجان والأفلام حقها، وأن أرتدي ملابس جيدة كي اشاهد الافلام بشكل راقي مثل اي زميلة ولم اشعر بأي شئ من الغلط عندما نرتدي ملابس جيدة، وهذا رزق أشخاص أخرى لابد أن يصل مجهودهم للناس، فـ الممثل خلفه فريق عمل كامل مثل الماكير والكوافير والاستايلست وهذة فرصة جيدة لعرض شغلهم.

ثراء جبيل من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

في رأيك .. هل السوشيال ميديا فتحت الباب لقول الآراء بدون حساب ؟

غالباً، و من الممكن أن تكون الحياة أصبحت ضاغطة بشكل مبالغ فيه جعل البعض يفرغ طاقة غضبه بالفنانين، وكأن الحياة المعروضة على السوشيال ميديا هي حياتنا الحقيقية وليست الحياة التي نقوم فقط بعرضها، فليس من الطبيعي أن نقوم بنشر الأخبار السلبية والمواقف الحزينة في حياتنا مثل الانفصال وغدر الأصدقاء، والمعاناة التي نعيشها بشكل يومي، من الطبيعي أن نصدر الطاقة الايجابية، وفي النهاية نحن بشر نعاني ايضاً مثل أي شخص أخر ولدينا العديد من المشاكل ونمر بالصعوبات لكننا لا نتحدث عنها.

ماهي أعمالك الفترة المقبلة ؟



انتظر عرض مسلسل ورق التوت، وهو مسلسل 45 حلقة، وأجسد به شخصية فتاة تدعى سامية وهي فقيرة، تعمل في مترو الأنفاق وتدرس التمثيل، والمسلسل بطولة شريف سلامة، بجانب عدد من الممثلين من بينهم آية سليم، وخالد أنور، سلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.

ورق التوت من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.

وانتهيت من تصوير حكاية مدد من مسلسل نحو الظلام، وستكون حلقة واحدة من بطولتي، ويشارك معي كل من يوسف عثمان، و عارفة عبد الرسول، وطارق عبد العزيز، وهو من تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد، وإنتاج شريف عرفة.

كما أواصل تصوير مسلسل "آخر دور" مع الفنانة دينا الشربيني، وأشارك بكوني ضيفة شرف يُبنى عليها الأحداث، كما استعد لتصوير مسلسل "قانون العمل" كتابة ورشة مريم نعوم زإخراج مريم أبو عوف وبطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور، وإسلام إبراهيم والمسلسل 10 حلقات، والاربع أعمال سيتم عرضهم على منصة شاهد، ومشاركتي في تلك الأعمال تعد انتعاشة فنية بالنسبة لي، وأحببت فكرة اننا لسنا مجبرين على تقديم مسلسل في 30 حلقة، فنقوم بتقديم عدد الحلقات وفقا للدراما.