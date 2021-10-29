نرمين الفقى: حكاية "على الهامش"من مسلسل إلا أنا مشابهة لحياة الكثير من السيدات

حل أبطال مسلسل " إلا أنا" ضيوف حلقة اليوم من برنامج "مساء دى إم سى" المذاع عبر قناة "دى إم سى" تقديم الإعلامى رامى رضوان، وتحدثوا عن كواليس مشاركهم بالمسلسل وقصة حكاية "على الهامش".



وأوضحت الفنانة نرمين الفقي، إنها كانت متحمسة للغاية منذ قراءة السيناريو لمعرفة نهاية القصة، وقالت :إنها تلقت ردود أفعال واسعة عبر صفحتها على السوشيال ميديا وأنها كانت ترد على بعض التعليقات بنفسها.



وأشارت الفقى إلى أن الهدف من حكاية "على الهامش"، هو تسليط الضوء على مشكلة الخيانة الزوجية ومحاولة الوصول لحل لها.



وكشفت نيرمين الفقى أن بعض التعليقات التى تلقتها من السيدات أكدت أن قصة الحكاية مشابهة تماما لحياتهم.



مؤلفة حكاية على الهامش



أعربت المؤلفة أماني التونسي عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها على حكاية مسلسل إلا أنا على الهامش.



وقالت أماني التونسي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": سعيدة للغاية بنجاح الحكاية وبرد فعل الجمهور وطريقة انجذابهم للحلقات ، حيث أتابع السوشيال ميديا والتعليقات التي تسعدني للغاية ".