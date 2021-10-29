أسباب الشعور بالضغط النفسي وكيفية إدارة الوقت.. خبير التنمية البشرية يوضح

كشف الدكتور طارق الياس ، خبير التنمية البشرية ، عن طريقة تنظيم الوقت ، وإدارة المهام المختلفة ، دون تراكم الضغوط على الشخص .

وأوضح الدكتور طارق إلياس ، خلال لقائه لـ برنامج " هذا الصباح "، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مفهوم الضغط يشكل إحساسا أكثر من أنه سلوكا ، مشيرا إلى أن الضغط أحيانا لا يكون حقيقة ، ولكن عدم السعادة بفعل الشيء سبب مباشر للشعور بالضغط .

وأشار خبير التنمية البشرية إلى أن التواجد بصحبة أشخاص نحبهم من أهم مفاتيح التخلص من الضغط ، وعدم الإحساس بثقل الوقت ، متابعا : " أفضل الأمور للتخلص من الضغط النفسي هو فعل أمر واحد فقط وعدم البدء في المهام الأخرى سواء بعد انتهاء المهمة الحالية .. مش لازم نعمل كل حاجة بنفس الجودة وممكن نكمل المهام في أيام أخرى " .

ولفت " إلياس " إلى أن هناك أشخاصا ناجحون في بذل الجهد الكبير دون الشعور بالضغط ، والأمر يعوض بشكل مباشر للتكوين الشخصي وليس المهام .

وتابع " إلياس " أن الشعور الدائم بعدم الرضا عن الأداء يتسبب في الضغط النفسي ، وعدم الثقة بالنفس ، والسؤال المتكرر للأشخاص المحيطة عن رضاهم الشخصي ورأيهم .

