أحدها يعيد ميمي جمال للشاشة.. مسلسلات تدخل كل بيت قريبا ..تعرف عليها

يستعد عدد من صناع الدراما المصرية لعرض المسلسلات خلال الفترة القليلة القادمة، فتشهد الساحة تنافس العديد من الأعمال القوية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

حكاية “90 يوم” من مسلسل “وراء كل باب”

يعرض يوم السبت القادم حكاية “ 90 يوم ” التى تعد واحدة من حكايات مسلسل “ وراء كل باب ” ، الذى يبلغ عدد كل حكاية منه 5 حلقات فقط .

حكاية 90 يوم من بطولة نضال الشافعى ودنيا عبد العزيز وميمى جمال وأحمد رفعت وأحمد حلاوة ، ومن تأليف ميرنا الفقى ومن إخراج أحمد صالح .

وكان الفنان نضال الشافعى طمأن جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية بالرئة من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، وظهر بملامح يبدو عليها المرض من داخل الجيم.

قال نضال الشافعي من خلال البث مباشر : الحمد لله كانت وعكة وبشكر ربنا عليها وبشكر كل اللي وقف جنبي، وجاء لي دعوات كثيرة حلوة من الجمهور، وحسيت بمحبة الناس.

وتابع نضال الشافعي: “ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الواحد ببعض الابتلاءات، لكي يشعر بمحبة الناس، وتلك نعمة كبيرة، وبكرر شكرلي ليكم، ويمكن لولا دعواتكم دي كان الحال غير الحال دلوقتي، واعتذر لو كنت تعبت قلبكم وشغلتكم، لكن ما ممرت به كان امتحان واختبار صعب”.

حتة من القمر من مسلسل “ زي القمر”

تعرض يوم السبت القادم حكاية “حتة من القمر” ، والتى تعد واحدة من حكايات مسلسل “ زي القمر ” ، ومن المقرر ان تقوم ببطولتها الفنانة لقاء الخميسى .

حكاية حتة من القمر من بطولة لقاء الخميسي وتأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ويعرض حاليا لـ لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وهشام إسماعيل، ونورهان، وهدى مجد، وأحمد زكريا.

حكاية مدد من مسلسل نحو الظلام

انتهت الفنانة ثراء جبيل، من تصوير أحداث حكاية مدد من مسلسل نحو الظلام، وذلك في أحد اللوكيشنات في منطقة المنصورية.

تدور أحداث حكاية “مدد” من مسلسل "نحو الظلام" في حلقة واحدة وهي من بطولة ثراء جبيل، بجانب كل من يوسف عثمان، و عارفة عبد الرسول، وطارق عبد العزيز، وتأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد، وإنتاج شريف عرفة.

مسلسل ورق التوت

ينتمى مسلسل “ورق التوت” لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو من بطولة شريف سلامة ، ثراء جبيل ، سلوى عثمان ، معتز هشام ، خالد أنور ، آية سليم، محمد ناصر، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت ، محمد أشرف، تامر مجدي، وأخرون، وهو من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادى سمير حنا، محمد فوزى عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أمانى أبو العينين، سمر طاهر، ومن إخراج حسام علي.

الجزء الرابع من مسلسل الآنسة فرح

أطلقت منصة “شاهد” الإعلان الرسمي للجزء الرابع من مسلسل “الآنسة فرح” بعد عرض 3 مواسم ناجحة على المنصة vip، وفيه نرى عودة آدم، حبيب فرح السابق، وعودة أنيسة مرة أخرى، وطرد شادي من الفندق.

وسيبدأ عرض الجزء الرابع بدءا من 31 أكتوبر على شاشة mbc4 وقبل العرض بـ24 ساعة على شاهد VIP.

مسلسل “الآنسة فرح” هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وقد انتهت Sproduction من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج ، وقد حصد أجزاءه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية، كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

وكان الفنان أحمد مجدى قال في تصريحات لـ"صدى البلد": "لم أقلق من وجود أكثر من جزء لمسلسل الآنسة فرح، فقد حقق العمل نجاحا كبيرا جدا ونال إعجاب الجمهور، إلى جانب أن الأبطال أصبح بينهم كيمياء خاصة فحمسنا للموسم الرابع والخامس من العمل الذي ينتهي تصويره قريبا".

و يستكمل أحداث الجزء الرابع بعدما استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول – ميريام، بعدما ادعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريام الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"

كشف صناع عمل الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" عن موعد بدء تصوير العمل .

ومن المقرر أن يبدأ صناع المسلسل تصوير أولى المشاهد ،خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

شوق الفنان سيد رجب، جمهوره لعرض الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” والذي حقق نجاحا كبيرا بجزءيه الأول والثاني.

ونشر سيد رجب، صورة للبوستر من خلال صفحته الرسمية على “فيسبوك” وعلق عليها قائلاً: ”قريبًا هنشوف حكايات جديدة عن الأب المصري في "أبو العروسة 3".

وكان المنتج إبراهيم حمودة، كشف عن التحضير إلى الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة”، بعد النجاج الذي حققه الجزأين الأولين من العمل خلال فترة عرضه.

وأضاف إبراهيم حمودة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مسلسل أبو العروسة 3 من المقرر أن يقوم بتأليفه هاني كمال، الذى قام بكتابة الأجزاء الاولى من المسلسل ، بالإضافة الى إخراجه للعمل أيضاً.

أبطال أبو العروسة :

مسلسل أبو العروسة كان بدأ بث أول أجزاءه عام 2017، وبلغت عدد حلقات جميع أجزاءه 120 حلقة، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم سوسن بدر وسيد رجب ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ورانيا فريد شوقى وولاء الشريف وكارولين خليل وصفاء الطوخى وأحمد صيام.