أمازون تعلن امتلاك 20% من أسهم شركة سيارات كهربائية

أعلنت شركة "أمازون" أنها تمتلك حصة بنسبة 20% في شركة "ريفيان أوتوموتيف" لإنتاج السيارات الكهربائية.

أوضحت "أمازون" أنها أصبحت تمتلك حصة 20% في "ريفيان أوتوموتيف" بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بينما أعلنت أمس الخميس عن نتائج ربع سنوية باهتة، وحذرت من أن تشديد سوق العمل وارتفاع التكاليف سيضر بنتائج ربع السنة.

وأفادت وكالة رويترز في سبتمبر بأن شركة ريفيان أوتوموتيف تهدف إلى جمع ما بين 5 مليارات و8 مليارات دولار في سوق الأسهم لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، وتسعى إلى تقييم بنحو 80 مليار دولار.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية ستضخ استثمارات في مجال الشركات الناشئة لشحن السيارات الكهربائية وتقنيات مناخية أخرى.

وقالت أمازون إنها استثمرت في ثلاث شركات ناشئة أخرى كجزء من صندوق تعهدات المناخ الذي تبلغ قيمته ملياري دولار أمريكي، والذي تم إطلاقه في يونيو الماضي.

واستثمرت أمازون في 11 شركة من خلال الصندوق الذي يعمل على تطوير التقنيات عبر مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل والخدمات اللوجستية إلى الزراعة والغذاء.