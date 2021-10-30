بقيت الأستاذ المتحرش.. أحمد شامي يكشف معاناته بعد عرض مسلسل بيت العز

بقيت الأستاذ المتحرش:

حلّ أعضاء فريق واما، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة "سي بي سي ".

وعلق الفنان أحمد الشامي، عن دوره في مسلسل " بيت العز"، قائلاً:" أنا بقيت في كل حتة بقيت أستاذ أحمد الشامي المتحرش وفي التكريمات والبرامج، وذلك بعد دوري في المسلسل الأخير.

وأضاف "الشامي" خلال لقائه ببرنامج " معكم منى الشازلي" المذاع على قناة " سي بي سي"،قائلاً:" كنت متردد اني اعمل الدور ، وفي اللوكيشن كانو بيقولولي كل ما تتشتم أكتر كل ما الموضوع هيكون أنجح ، لحد ما الناس كانت بتبعتلي رسائل فيها حسبى الله و نعم الوكيل".