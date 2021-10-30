صحيفة إسرائيلية: بايدن لن يمنع الاستيطان في الضفة

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تمنع التوسع الاستيطاني على الرغم من المعارضة العلنية لذلك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الجمعة، قوله إن "إدارة بايدن لن تمنع التوسع الاستيطاني على الرغم من المعارضة الأمريكية القوية والعلنية للتقدم الإسرائيلي لحوالي 3000 وحدة سكنية في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن "الإدارة الأمريكية في الواقع لا تهتم كثيرًا بالتوسع الاستيطاني الجديد، ولن تمنع تحركات مماثلة في المستقبل".

وبحسب الصحفية، فإن المصدر قال إنه "لم يتم التطرق إلى المنشآت الاستيطانية في الحوار الذي أجريناه مع الأمريكيين" مشيرا إلى أنهم " يفهمون جيدا الوضع السياسي في المنطقة، ولا يريدون تدهور التحالف الأمريكي الإسرائيلي بسبب هذه القضية"، مضيفا أنهم " يعرفون أيضا ما هو البديل".

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على إنشاء الوحدات السكنية من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية، في ظل إدارة بايدن، والتي كان من المفترض الموافقة عليها قبل شهرين.



ويشار إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط في وزارة الأمن الاسرائيلية، الذي يصرح بالبناء في الضفة الغربية، أكد ، الأربعاء الماضي، أن" 1804 وحدة سكنية حصلت على الموافقة النهائية للبناء، في حين اجتاز 1326 وحدة أخرى علامة فارقة في عملية البناء"